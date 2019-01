El destino de Iván Marcone estaba en retornar a Argentina. Incluso, el ex de Cruz Azul le dijo "no" al seleccionador Gerardo Martino y a la posibilidad de vestir tricolor como naturalizado.



"El 'Tata' se acercó a mí y me consultó de ir a la selección de México. Eso hubiese sido posible si permanecía muchos años en México. Mi respuesta hubiese sido que no, porque no pensaba quedarme mucho en México", reveló el contención argentino al Diario Olé, luego de ser confirmado por Boca Juniors.

Las camisetas de Iván Marcone y Jorman Campuzano, listas para la presentación oficial.#VamosBoca pic.twitter.com/AsB5nvjzFY — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 18 de enero de 2019



Y reiteró que su máxima es con la Albiceleste.



"Creo en el sueño de volver a la Selección de Argentina y para eso hay que dar lo máximo". Sobre su estancia en México, con Cruz Azul, Marcone destacó que "hace seis meses que estaba en México y me había ido muy bien, individual y colectivamente".



Marcone recibió un llamado a Argentina en 2017, durante los clasificatorios rumbo al Mundial 2018, pero no disputó ni un minuto.