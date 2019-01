“De nada sirve tener ocasiones de gol si no las concretamos, si no somos capaces de ganar partidos en casa”, dijo Nacho Ambriz en conferencia de prensa.

“Parece que ya se nos empieza a hacer una carga, pero hay que limpiar todo esto”.



“Si tú quieres calificar, la casa se vuelve importante y tienes que sumar los puntos, y creo que no lo hemos hecho salvo ante Tigres que nos saca el empate al final”, señaló Ambriz tras la derrota del León en la Copa MX contra Alebrijes.

