Ambriz asimila que, aunque le gane a Tijuana el domingo y siga invicto en la Liga, los piropos para su trabajo tardarán en llegar, o quizás nunca lleguen, sobre todo de aquellos que todavía añoran a Gustavo Matosas.



Se me ocurrió publicar en Twitter: “NO LEO ningún elogio para Nacho Ambriz, NINGUNO. Échenle humildad, no todo es Sambu, Chapo y compañía”. Y tengo razón, después de tanto reviente al entrenador, hoy cuesta reconocer y tirarle un piropo.

Ni un piropo.Todo en el León, pese a no ganar aún en la Liga, es Rubens Sambueza, Luis Montes, Ángel Mena, Mosquera o Iván Rodríguez.Al leer los comentarios de la gente, me queda claro que el domador difícilmente encajará en su gusto. Los empates ante los conjuntos regios, el triunfo ante La Máquina en Copa,Al contrario,impulsados con la justificación de no ganar como local desde tiempos del “Chavo” Díaz, en aquella noche gris y sin chiste contra Pumas, el torneo pasado.Pero Nacho está preparado, no ocupa un traje, tiene un escudo permanente. Por algo este gran exseleccionado, desde su presentación, dijo estar acostumbrado a las críticas, a vivir con ellas al pasar por equipos como América y Chivas.por más que sume, por más que lleve 4 goles a favor sin un “Matador” de peso como delantero. Lo que la afición buscará siempre serán los 3 puntos y después, si hay tanque lleno, la forma en que se consiguieron.Pero no hay que ser ciegos., pese a lo parecido de sus condiciones, no se empalman, hay trabajo, hay un convencimiento, una idea que compran acompañada de calidad, efectividad y sacrificio.León le va a ganar a Tijuana el domingo yy que deberá usar también, si el equipo camina, cuando las transforme en elogios.Ahora, un problema serio para Nacho es el de los menores. Suma 42 minutos en 2 jornadas, los 42 con Díaz Price, un volante de condiciones que aún es visto como menor, pero que bien pudiera ser parte del once. No sé si Ambriz tenga un plan, pero llegará el momento en donde deberá confiar en otros, sin importar que su plantel sea corto.No olvidemos que los 2 puntos cosechados por ahora, se sumaron con un León a fondo, a su máximo nivel físico, con transformaciones estratégicas y goles de último minuto.Con lo que hay, y aunque no les guste, Nacho Ambriz ya empezó a ilusionar a mucha gente.PD. Mi pronóstico para este domingo; León 3, Tijuana 0.