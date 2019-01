¿Cuáles son las mejores películas que hay en los cines actualmente?

Spider-Man: Un Nuevo Universo

Encarar un nuevo año, desde la perspectiva del cinéfilo, es encarar doce meses repletos de miradas a la cartelera en busca de nuevos estrenos que causen sensación en los cines.que van a valer muchísimo la pena, y que sin duda van a arrasar en las taquillas de todo el mundo. Pero antes hay que echar un vistazo a qué se encuentra disponible actualmente, porque hay mucha calidad.Antes de mirar hacia adelante, vamos a mirar a lo que nos rodea para veractualmente. Y sí, hablamos de sesiones de butacas y palomitas en una sala a oscuras, no de portátiles y peliculas online . Aunque es probable que lleguen poco a internet para poder descargarse y verse de forma legal, sentarse frente a una enorme pantalla junto a varias personas para disfrutar de una buena historia es una sensación especial.Por eso,a continuación y tomes buena nota. Acto seguido, no te lo pienses más y ve al cine, porque puede que te hayas perdido algunas joyas realmente recomendables.¿Puede una película de animación convertirse en una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos? Lanzar esta pregunta con lo que Marvel Studios está consiguiendo con actores de carne y hueso es todo un atrevimiento, pero lo cierto es quese acerca al trono y lo acaricia con sus dedos.Con la imaginería del mundo de las viñetas de Marvel y mezclando a diferentes versiones de Spider-Man, esta vez el protagonista no es Peter Parker, sino Miles Morales, un chico que ha cambiado de instituto hace poco y que sigue sin encontrar su lugar en el mundo. Por suerte, o por desgracia, una picadura de araña le cambiará la vida, y también la aparición de varias versiones de Spider-Man procedentes de distintos universos.Las películas de Transformers comenzaron con una fuerza descomunal gracias a la mano de Michael Bay, sin embargo la fórmula se ha ido agotando al mismo ritmo que se iban sucediendo los diferentes estrenos de la franquicia.es un reboot de la saga que se centra en uno de los personajes principales de la saga y que aprovecha para contar una historia divertida, tierna y con acción.Un retorno por todo lo alto que cambia el enfoque y los diseños de los gigantescos robots metamórficos para enganchar a todos los públicos y sorprender con su enorme despliegue de efectos especiales.Uno de los superhéroes más peculiares que ha dejado el cómic español se convierte en protagonista de una película gracias a uno de los más famosos humoristas de España. Dani Rovira se pone las mallas azules, se perfila el bigote y se coloca la capa para hacer de, un héroe con superpoderes algo torpón, pero leal y humilde hasta la médula.Risas aseguradas y un toque bastante entrañable para un filme que no quiere ser pretencioso ni aspirar a las cotas de las grandes producciones.cuando vayas a verla, y en el buen sentido.Una película creada originalmente como dos largometrajes, unificados en una cinta de 150 minutos para contar la historia de Silvio Berlusconi tras su salida del gobierno italiano y su conexión con Sergio Morra, alguien que quiere crecer para llevar un negocio algo dudoso a una escala internacional.Desenfreno, exceso, fiestas y tramas corruptas empapan un guión que te mantiene pegado a la butaca durante dos horas y media, mientras conoces la otra cara de la vida de uno de los hombres más famosos, poderosos e influyentes de Italia. Totalmente obligatoria si te gustan el cine político e histórico.Freddie Mercury era un artista extravagante, algo ególatra, pero también el germen de un grupo que ha marcado la historia de la música a fuego.hereda el nombre de uno de los temas más famosos del grupo inglés Queen para contar la historia de la vida de su cantante y cara más visible, Farrokh Bulsara, alias Freddie Mercury.La creación de algunos de los temas más famosos de la banda, su concierto más popular y muchos de los momentos clave de la vida de este artista desfilan por la pantalla con un deslumbrante. Si eres fan del grupo, ya deberías haberla visto.Por supuesto, tenemos por delante 12 meses repletos de grandes estrenos. Pero, ¿para qué correr hacia delante si todavía tienes mucho que ver? Disfruta con estos largometrajes y, después, lánzate a