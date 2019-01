Fabricante de calzado los deja 'en la calle' sin pagarles 

PROTESTAN 60 TRABAJADORES

NO LES PAGAN LA SEMANA



VIVA VOZ

Sergio Gómez, comentó: “no nos dan la cara, no sabemos nada, nos dejaron en la calle desde el jueves, no se pagó la semana, queremos una solución rápida, porque nosotros tenemos familia y no nos dan una solución".

Juan Luis Mares, dijo: “el jueves en la mañana cuando nos presentamos encontramos todo cerrado, no nos quisieron dar la cara, no nos avisaron nada. Es ilógico que aunque está enfermo el dueño hay otro socio y ni el socio, ni los hijos, nadie viene. Quedaron a deber una semana completa".

Isabel Aguilar, dijo: “lo que queremos es que se presente alguien y nos resuelva esta situación porque nadie da la cara. Todos necesitamos el dinero para comer, que nos paguen lo que está atrasado. Yo tengo mi casa con Infonavit, la estoy pagando y está liquidado nada más al mes de noviembre".

José de Jesús García, mencionó: “estamos en espera de información, el jueves llegamos y estaba cerrado, no hubo respuesta, esperábamos que alguien viniera a platicar con nosotros y entendernos con ellos pero nunca llegó nadie".

Jorge Mancera, detalló: “llegamos el jueves y todo estaba cerrado, sin paga, nos deben semanas atrasadas, utilidades, nos rebajaron de Infonavit y ese dinero no sabemos para dónde va, porque no lo depositaron a Infonavit".

Vicente Campos, señaló: "no sabemos lo que acontece. De Infonavit nos descontaron antes de salir de vacaciones, 3 semanas aproximadamente, y ese dinero no se depositó".

Sigue leyendo:

Trabajadores de la empresapidieronGrupo Indecalza S.A. de C.V. es fabricante de calzado de descanso para dama, tienen registro de la marca Maxiconfort, con número de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 1357568.La marca comercializada como tal es solo Maxiconfort, pero de ahí se desprenden cuatro diferentes tipos de calzado: Fiesta, Gelita, Maxifiesta y Comodismo. Actualmente son dos socios, el ingeniero Raymundo López de Alba y el C.P., Juan Antonio López de Alba.entre pespuntadores, montadores y otros trabajadores de diferentes departamentos, se reunieron sobre la calle Alud en la colonia Peñitas,Comentaron que desde el jueves no trabajaron, sin más aclaraciones al respecto la empresa cerró sus puertas, cambió los candados y ellos se quedaron dos días sin saber cuál sería la resolución de su situación laboral.Señalaron que sin previo aviso la empresa simplemente paró sus labores, no hubo notificación por parte de quienes administran la empresa, del jefe directo o del personal administrativo.Además señalan que antes de terminar el 2018 la empresa quedó debiéndoles dos días de trabajo y al día de hoy no les depositaron la semana que laboraron antes de que frenaran la producción de calzado.Añadieron que la semana sin pagarles no es la única irregularidad que encontraron al revisar sus respectivos estados de cuenta, pues comentaron que la empresa les estuvo descontando el pago del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a los que tramitaron este crédito, sin embargo desde noviembre del año pasado la empresa no pagó al instituto.El personal de recursos humanos limitó declaraciones al respecto, únicamente añadió que todos se encuentran en la misma situación, y personal administrativo decidió retirarse del lugar sin dar declaraciones.