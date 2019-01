15DíasSinGasolina Afecta rutinas e ingresos de leoneses desabasto de gasolina

“No batallé tanto para conseguir, me alcanzó bien estas dos semanas, me ha tocado suerte, aprovechaba cuando veía alguna fila más corta”

“Dos veces nos tocó cargar porque no lo usamos tanto, pero si nos tocó estar como dos horas, pero nuestros vecinos nos avisaban en donde había después de que ellos compraba, o nos decían que mejor no saliéramos mucho porque no había gasolina”

- Cándida Rodriguez