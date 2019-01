La mañanera de AMLO: Distribución de gasolinas, convocan a choferes de pipas y calla sobre presunto soborno a EPN

Centro de distribución, no está decidido



"Acerca de este cambio que se plantea, no se ha decidido todavía, no lo hemos resuelto en definitiva".

Convocan a choferes para pipas

Los sueldos serán de 14 mil 500 pesos quincenales , además de prestaciones de ley.

, además de prestaciones de ley. Los interesados deberán contar con licencia B o C con 2 años de antigüedad y tener entre 25 y 60 años .

con y tener . Las solicitudes se recibirán durante cuatro días, del 18 al 21 de enero en el Campo Militar 1A .

en el . Deberán presentar: Identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, currículum.

Deberán acreditar buen estado de salud y un examen de inducción.

Para informes de la convocatoria: 55-55-579580, 55-53954596, 01-800-4448588

Bodegas sobre ductos



"Hay construcciones ex profeso arriba de los ductos, bodegas, donde se encuentran tomas clandestinas".

Detectan fraude con pipas en Gobierno anterior



"(Recibimos) un Gobierno plagado de corrupción en todo sentido, en todas las áreas. Hablando de Pemex, por ejemplo, mucha corrupción, nos entregaron información de que, en el Gobierno anterior, al inicio de la Administración, se licitó para comprar 700 pipas. Se da el anticipo a una empresa, esa empresa le entrega el anticipo a otra, no hacen nada y no entregan las unidades, estamos hablando como de mil 300 o mil 400 millones de pesos, y el anticipo, como de 400 millones".

Estación de vigilancia en Dos Bocas



"Se está por concluir una estación de vigilancia en la terminal marítima de Dos Bocas, por ahí sale la mayor parte del crudo que se exporta, alrededor de un millón de barriles diarios".

Descarta riesgos por estado de ductos



"No hay ningún riesgo grave por el estado en que se encuentran los ductos".

Pide a 'traviesos' actuar con responsabilidad



"Hasta a los traviesos, que se actúe con responsabilidad, que piensen en sus familiares, que piensen en ellos mismos, que piensen en el prójimo, que piensen en su País, en México, y que todos a portarnos bien, que no se dañe a nadie. La felicidad no es acumular bienes materiales, tener dinero, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo y solo se puede ser feliz siendo buenos, si somos buenos vamos a ser felices".

Precios de garantía



"Hoy voy a Zacatecas y se da a conocer, adelanto, lo del establecimiento de precios de garantía para los productos del campo, a eso voy, a hacer el anuncio. Se van a establecer precios de garantía para productos básicos, maíz, frijol, trigo, leche, los básicos para apoyar a pequeños y medianos productores. En el caso del maíz más de 5 mil pesos la tonelada, en el caso del frijol más de 14 mil pesos la tonelada, en el caso de la leche aumenta un peso de lo que se pagaba al productor".

Acerca de la Guardia Nacional



"Quitaron un transitorio. Había un acuerdo y de repente aprueban sin ese transitorio y pensaron que como ya está aprobado iba yo a decir 'muy bien, ya se aprobó la Guardia Nacional'. No es un asunto de formalismos, no es crear un aparato que no sirva, es crear algo nuevo que funcione. Yo tengo la obligación de decir que ese es un instrumento que no nos ayuda del todo, tengo que plantearlo".

Ninguna 'persona poderosa' impedirá castigos



"No se va a detener ninguna investigación, no hay impunidad, es decir, no va a haber ninguna persona, por poderosa que sea, que impida que se castiguen los delitos".

Sobre acusación de soborno de 'Chapo' a EPN



"Acerca de las declaraciones de testigos en juicio que se sigue en Estados Unidos, nosotros no tenemos información adicional. Sí estamos atentos, no podemos juzgar si no tenemos pruebas".

