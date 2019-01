Reinauguran sala de prensa

***YO VOYA menos de 48 horas de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a León, la organización es un caos, la lista de empresarios y profesionistas interesados en ir superaba los dos mil y la sede ni siquiera estaba confirmada.*SIN SEDEPrimero se había propuesto que fuera en Casa de Piedra, se esperaban 500 asistentes, luego se propuso el Tecnológico de Monterrey y se amplió el número de invitaciones a mil personas, pero todos invitados previamente. Si usted pensaba llegar de última hora lo más seguro es que no se le permita la entrada.*¿SI VIENE?Y es que al parecer, los organizadores, entre los que se encuentran el súper delegado federal Mauricio Hernández y el delegado regional Rircado Gómez Escalante, nada más no se ponen de acuerdo; andan invitando y desinvitando gente y eso ha provocado que la visita de AMLO para mañana esté en duda por momentos.***AVANZADAAyer trascendió que el equipo de avanzada del presidente Andrés Manuel López Obrador ya estaba en tierras leonesas, bueno, al menos sus choferes; así es que ya sabe, si ve algunos autos Jetta haciendo fila en alguna gasolinera puede que se trate de los de la avanzada presidencial.*RÉCORDComo muestra del interés que ha despertado esta primera visita presidencial a León, están los litigantes que forman parte del Colegio de Abogados de León que encabeza Marcelino Trejo. Dicen que les llegó la invitación y en 10 minutos al menos 100 abogados del terruño se registraron, por lo que se cerró la convocatoria; la mayoría se quedará con las ganas de asistir.*DE VIVA VOZY lo mismo ha ocurrido con otros sectores empresariales, comerciantes, zapateros andan en busca del enlace que los anote en la lista de invitados para el evento que encabezará AMLO, el interés creció en la última semana pues muchos quieren escuchar en vivo qué apoyos ofrecerá a Guanajuato ante las pérdidas económicas que ha generado el desabasto de gasolina.***LLAMADOBajita la mano varios alcaldes le han enviado mensajes al Gobierno Federal, y es que algunos de los presidentes municipales consideran que en la crisis por la falta de combustible en Guanajuato se ha puesto más atención a León.*IGUALESEl primero en cuestionar la logística que estaba siguiendo el Gobierno Federal para el envío de pipas fue el alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro Saldaña, quien el viernes de la semana pasada dijo que no tendría que haber diferencias pues los habitantes de los 46 municipios de la entidad tienen los mismos derechos.*SIN GASOLINAAl reclamo también se han sumado otras voces como la del alcalde de Irapuato Ricardo Ortiz, y seguro lo mismo han de decir los presidentes de otros municipios, en los que a pesar de que hay menos gasolineras se han quedado sin combustible por días enteros.*COMUNICACIÓNLo que es de aplaudirse es la organización y comunicación que han tenido los empresarios gasolineros con los alcaldes y el Gobierno del Estado, para tratar de establecer una logística que permita a la población conocer qué estaciones cuentan con abasto y cuáles no, el primero en implementarlo fue el gobierno leonés que encabeza Héctor López Santillana.*EJEMPLOOtros municipios retomaron la estrategia y hoy al menos 600 gasolineras están en comunicación permanente con las autoridades locales, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que esto les ha permitido hacer cortes cada dos horas para saber cómo está el abasto en todo Guanajuato y esta organización ha hecho la diferencia frente a otras entidades que tienen el mismo problema.En la Presidencia Municipal fue reinaugurada la sala de prensa ‘Emilio Hernández’, destacado periodista a nivel nacional, y en la ceremonia estuvieron sus familiares Connie Hernández, Maru Hernández, Margarita González, Celina González y Mariana Hernández.Emilio Hernández Muñoz fue catedrático en León y uno de los fundadores de la Escuela de Periodismo de am.