Corredor Industrial

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. El desabasto de gasolina en Guanajuato también ya causó estragos en sus empresas exportadoras.Para un 35.7% su producción disminuyó hasta un 20%, mientras que un 31.3% aumentó sus costos fijos y los gastos de operación y para un 12% la producción disminuyó hasta en un 50%.Estos datos fueron generados por medio de la encuesta realizada por la Cofoce, de Luis Ernesto Rojas Ávila en donde participaron 467 empresas de un aproximado de 4 mil empresas exportadoras y potencialmente exportadoras en el estado.Otros datos interesantes es que el 52.9% de las empresas encuestadas dijeron haber resentido por la actual escasez de gasolina un ausentismo promedio de 33.6%, sólo el 8.6% manifestó no tener afectación alguna a su producción. Un porcentaje que sin duda no es menos preocupante es que el 2.7% tuvo que hacer un paro técnico.Un 37.9% de las empresas señalaron afectaciones en sus envíos al extranjero por problemas relacionados con la logística y el abastecimiento de los insumos para la producción, de las cuales 47.3% mencionaron que el impacto directo por esta situación es cercana, más no supera, a los 100 mil pesos.Un 9.3% dijo haber sufrido cancelaciones de pedidos al extranjero que se pueden atribuir a la problemática actual; de estos casos el 36.7% señaló pérdidas promedio cercana a los 100 mil pesos.En la encuesta compartida por la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, y que le mencionábamos se comenzó a realizar desde la semana pasada, se detalla también que el 28.2% de las empresas que mantienen relaciones comerciales con clientes extranjeros expresaron no haber tenido cancelaciones de visitas.Finalmente, las principales acciones tomadas por las empresas afectadas son que un 32% no está comprometiendo su producción en el corto plazo, un 24,5% está realizado paros técnicos eventuales y ajustes en la producción y 17,5% está haciendo compras anticipadas y almacenándolas.Las empresas encuestadas fueron principalmente del sector industria y servicios con 45.5%, seguido de calzado y moda con el 24.8%, 14.1% agroalimentos, 9.9% otros sectores y 5.7% construcción, decoración y artesanías con procedencia principalmente en León, Irapuato, Silao, Celaya, San Francisco del Rincón, Pénjamo, Dolores Hidalgo, Salamanca, San Miguel de Allende y el 7.8% del resto de los municipios con actividad en exportación.En Guanajuato Puerto Interior están pensando seriamente en tomar previsiones, por aquello de que en algún momento pudiera presentarse nuevamente un desabasto de gasolina, como el surgido hace un par de semanas. Tampoco es que se haya resuelto del todo, ayer por la tarde el reporte era de 168 gasolineras funcionando de un total de 603 existentes.La propuesta que al interior se propuso entre directivos y gente de Flecha Amarilla, es pensar en la posibilidad de crear un transporte para los directivos y personal de cargo administrativo que son los que mayormente usan su automóvil para llegar al parque industrial y, que al ofrecerles un transporte especial que pase por puntos comerciales podría ser una interesante propuesta que les permita gastar menos gasolina y usar menos su auto.Por situaciones como estas es que el alcalde Héctor López Santillana sigue pensando en poner en marcha el tren ligero para solucionar problemas de movilidad y agilizar los tiempos en la conectividad regional.Otro tema que nos enteramos es que reorganizaron en el parque industrial los turnos de trabajo que pasaron de 3 a 2, ahora varias de las empresas tienen a sus trabajadores divididos en dos grupos, cada uno laborando en jornadas de 12 horas, esto con la finalidad de reducir los traslados de las empresas de transportación de personal ya que el mayor porcentaje de sus camiones son de diésel, sin embargo al usar también camionetas requieren de gasolina.¿Drones que cuiden los ductos?, esa es la propuesta de José Manuel López Campos, presidente nacional de la Concanaco Servytur.En su visita a León mencionó que organismos como Pemex tienen una buena alternativa al considerar hacer uso de la tecnología para reforzar las acciones de seguridad en este caso contra el robo de combustible.Propuso el uso de drones para patrullaje, que vigilen las instalaciones de la paraestatal y sus 5 mil kilómetros de ductos.También mencionó que es necesario agilizar permisos de importación de gasolinas y diésel, con la finalidad de que crezca el número de oferentes en el mercado mexicano para atender la demanda en los estados afectados por la falta de abasto de esos productos.