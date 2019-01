Los conocí por el sushi. No voy a decir que a mis 12 años conocía la cultura japonesa por los poemas de dos monjes, que vivieron a finales del siglo XII, en el monte Fuji.Así que volvamos al suchi: Mi obsesión por esas bolitas de arroz y pescado crudo me hizo pensar que solo una cultura genial podía sacarle tanto partido a dos simples ingredientes. Luego el Umami, ese equilibrio entre lo dulce, lo ácido y lo agrio en un sólo bocado me hizo pensar que eran unos genios.Luego el ramen… bueno qué les puedo decir, a mí se me enamora por el estómago, parece ser. ¿O es que muero de hambre mientras escribo esto?A lo que voy es: Después de chutarme cientos de documentales de la comida japonesa. Ver miles de referencias de lo que engloba el honor, la poesía y la tradición. No poder ni imaginarme lo que significa pasear por Tokio… después de todo eso llegó una frase a mi lectura que decía así: “El territorio japonés va aumentando en cada sismo”.Y creo que conocer ese hecho me hizo comprender varios aspectos de la cultura japonesa. Porque verás, Japón ha recibido cinco devastadores terremotos en los últimos 15 años.Esto quiere decir que una niña japonesa de 15 años, probablemente ha visto que su ciudad se destruya y reconstruya cinco veces a lo largo de su existencia. Y ese es el dato: Japón es experta en reconstruirse a sí misma.Creo que hay una relación cósmica que hace directamente proporcional la finalización del distribuidor vial de León a la cantidad de japoneses que aterrizan en el Bajío. Sólo por simple energía.Esto quiere decir que, de la peor experiencia del mundo, una sociedad ha sacado la columna vertebral de su visión del trabajo. Del esfuerzo. Del ciclo de mejora.Y han sido efectivos en su intento. Porque solo hace falta ver la maquinaria de construcción de vías públicas que tienen para saber que hay algo de umami en sus planos.No son tiempos fáciles. Ni en México, ni en el mundo. Y la lista de cosas que me gustaría que cambiaran podría darle la vuelta al mundo más rápido de lo que vuela un Whatsapp.Pero si hay que levantarse, ojalá fuese con el ingenio mexicano y la rapidez de los japoneses.