Camila conmueve las redes con su #10yearchallenge

"Yo lo estaba pensando, no me decidía, no me animaba. Y mi amigo me dice: 'Estaría bueno que pongas una foto del tratamiento y una de ahora. ¡Sería un éxito!'. Le dije: 'Bueno, dale. Lo hago por vos'".



"Es muy loco. La verdad, no me esperaba que fuera tan masivo. Todavía no caigo", confiesa la joven, en diálogo con RT.



"La familia siempre estuvo al lado mío, yendo para todos lados. Los médicos del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata hicieron un trabajo increíble", cuenta.



"Fue duro. Sufrí mucho físicamente, pero siempre tuve la esperanza de que iba a poder seguir", sostiene.



"Hasta el miércoles lo sentía como algo que me tocó pasar y que ya está, que lo quería dejar guardado en un baúl y no volver a sacarlo. Pero ahora me parece muy importante porque es algo fuerte, le gané a algo grande. Ahora pienso que no tendría por qué tenerlo en un baúl, sino que tendría que mostrarlo. Mostrar mi pasado, que es algo que no puedo borrar. Si bien me gustaría no haberlo vivido, ahora me está pasando esto que está bueno para ayudar a otras miles de personas que están pasando por lo mismo", relata a este medio.

"Me dijo que veía en los medios a mi mamá y que se veía reflejada. Yo le contesté que podía contar conmigo para lo que necesite", señaló Cami.



Y deja un mensaje para las miles de familias que pelean contra el cáncer: "Que saquen fuerzas de donde no tengan y que sigan peleando porque se puede hacer mucho".

"Cuando nos conocimos nos pasó algo muy lindo. Yo confié en él y le conté. Diego pasó por un problema que lo tuvo al borde de la muerte y nos contamos nuestros pasados verdaderos, cosas que nos marcaron de verdad. Poder tener esa confianza con él fue también un impulso para seguir adelante con la relación", comenta.

Allí trabaja, estudia, está en pareja y sonríe con un brillo en sus ojos que refleja una adolescencia feliz. Pero una parte de su infancia, la que atravesó entre los 9 y los 11 años,, uno de los cuatro tipos de cáncer que afectan la sangre,La joven,, se sometió a tratamientos muy invasivos para su pequeño cuerpo, entre ellos, alguien muy cercano que conocía su historia, fue quien le dio el ánimo que le faltaba.Recibió más de 17 mil retuits y 19 mil "Me gusta"., pero a su vez rescata el apoyo de sus seres queridos y de los profesionales que la atendieron a lo largo de su tratamiento., eso que para muchos usuarios de redes puede ser un asunto tonto, una forma de reírse de sí mismo por los efectos físicos del paso del tiempo,Entre los miles de mensajes de apoyo y agradecimiento que le llegaron,Además de contar con sus familiares,La joven oriunda de Mar del Plata, la ciudad balnearia más visitada por los argentinos,