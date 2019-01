Ariana Grande recuerda a su ex que falleció por sobredosis de drogas

"Eres muy extrañado", decía el otro tuit.

miss u. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 19 de enero de 2019

La cantantea su fallecido ex novio, elpor el que habría sido su cumpleaños número 27."Te extraño", escribió la cantante pasada la medianoche de este sábado.En sus historias de Instagram, la intérprete depublicó un par de fotos de su ex pareja.falleció de una sobredosis de drogas de fentanilo y cocaína en septiembre.La también actriz ha publicado diversos mensajes para honrar su memoria; el último lo lanzó en Día de Acción de Gracias.La estrella deculminó su relación con Miller en mayo pasado, según lo reportaron medios como Page Six; inició entonces una relación con Pete Davidson, estrella deDavidson y la cantante se comprometieron meses después, pero decidieron cancelarlo y terminar su noviazgo el pasado octubre.