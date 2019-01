Falsas tres de cada diez urgencias atendidas en Hospital de la Huasteca

Tres de cada diez consultas de urgencias y externas de especialidad que atienden diariamente en el Hospital Regional de la Huasteca, no son emergencias reales, pues corresponden a padecimientos comunes que deberían ser tratados en clínicas y centros de salud de primer nivel para no saturar la demanda de atención, precisó su director, José Manuel Ríos González.



Por tal razón, dijo que la autoridad municipal debe dialogar con la población en general para que pueda diferenciar una verdadera urgencia comparada con algunos padecimientos comunes que pueden ser atendidos en clínicas y centros de salud de primer nivel.



El directivo pidió a la población confiar en el personal de las clínicas rurales y centros de salud de la Sierra y Huasteca que, afirma, está capacitado para atender padecimientos comunes y canalizar aquellos que deben ser tratados por los especialistas adscritos al Hospital Regional de segundo nivel.

“Ellos deben conocer el procedimiento a seguir porque muchas veces solicitan atención medica que bien puede ser tratada en su clínica o centro de salud, por decir, un resfriado común o una infección simple que no requiere hospitalización”, precisó.



Refirió que a la sala de urgencia llegan entre 50 y 60 pacientes cada 24 horas, mientras en la consulta externa de especialidades la atención diaria es de 50 solicitudes de servicio. “Son entre 90 y 100 en total por día”; sin embargo, reiteró que 30 por ciento de ellas no son urgencias reales.

Por último, el director José Manuel Ríos reconoció que a pesar de saber que muchos de sus pacientes no son casos de urgencia, atienden a todas las personas, por ello casi todo el tiempo ese centro hospitalario se encuentra saturado, aseguró.