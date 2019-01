15DíasSinGasolina Se reduce espera y fila, pero gasolineras en servicio siguen siendo pocas

MAYORÍA DE GASOLINERAS CERRADAS

SE INCREMENTA SERVICIO POCO

MENOS FILA Y ESPERA



"La fila esta vez fue de 20 minutos, ya nos había tocado unas cuatro veces y si se siente más leve ahora, las anteriores fueron de horas", dijo Gabriel R.



"Estuve unos 40 de fila hoy, las otra veces era más d una hora y media, yo creo que ha sido por lo que dicen que han traído más mercancía", señaló Adrián Arenas.

"No tardé mucho, llevo unos 15 minutos, la verdad si se han reducido, ya van tres o cuatro días que no batallo mucho, como que si hay más abasto en más gasolineras”, expresó Isaías Torres.

"Llevamos ahora uno 25 minutos y casi vamos a llegar, ya tenía unas dos semanas que no sacaba el carro y ahora que vimos las filas más cortas me animé a traerlo, si veo que están surtiendo más", comentó Carlos Rosales.

Sigue leyendo:

en estaciones sin servicio han sido notadas por los propios conductores leoneses quepara conocer los sitios donde pueden cargar gasolina, además de que se elevó el porcentaje de estaciones que ofrecen servicio cada día.Durante los primeros 10 días de la problemática de escasez de gasolina, am dio cuenta de personas queFilas de peatones con bidones y otras de vehículos eran la escena común en las gasolineras y la opción de pernoctar afuera de alguna estación.una lista de apenasfue publicada por el gobierno local a medio día, pero durante las horas restantes de esa fecha no fueron más de 10 estaciones las que estuvieron activas.Hasta el día siguiente, autoridades locales iniciaron una dinámica de avisos con horas de anticipación sobre cuales estaciones serían abastecidas en la ciudad, además de establecer las 07:00 horas como horario de inicio de venta de gasolinaspara buscar opciones dey dos días despues participó en reuniones con funcionarios federales y mandatarios de otras entidades afectadas.El resultado fue el anuncio de que se incrementaría el suministro de combustibles para guanajuato.Desde el pasado martes, el porcentaje de estaciones que cada día reciben producto incrementó, hasta a 37% de las casi 200 que se tienen registradas dentro del territorio leonés.Además, los encargados de estaciones han establecido zonas de entrada y salida de vehículos a las gasolineras en las horas de servicio y también las vialidades más adecuadas para establecer las filas, meintras que los clientes se han mostrao dispuestos a esos lineamientos.Desde ellasy en las gasolineras sin servico no hay personas en la incertidumbre de recibir producto. Ambas situaciones fueron mencionadas por conductores consultados por am.