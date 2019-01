INTEGRACIÓN DE CONSORCIO DE CALZADO



de combustible en Guanajuato, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará hoy en León para presentar el programa de apoyo de laEl evento está programado a las 4:30 de la tarde en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus León, con una convocatoria esperada de alrededor de 1,200 empresarios.Se espera alEl empresario leonés y “morenista”adelantó que un anuncio sería la integración de un consorcio de empresas del sector calzado y proveeduría para fortalecer el sector.El que fuera dirigente de Coparmex León agregó que el evento viene a dar tranquilidad a los leoneses y empresarios que no votaron por AMLO y perciben incertidumbre en el rumbo económico."Es un buen mensaje que en León se anuncie el nuevo Plan de Nacional Financiera, eso demuestra que hay un compromiso del Gobierno Federal con León y Guanajuato, aun y cuando aquí no ganó, ese discurso de que estamos castigados (por el Presidente de la República), se demuestra lo contrario.El representante deadelantó que habrá más apoyos.En 2018 Nafin aterrizó en Guanajuato apoyo financiero por $15 mil millones y “con estos apoyos nuevos la idea es sí tener un avance considerable en apoyar más empresas y colocar más recursos”.espera que la visita del Presidente vaya acompañada de que se garantice la pronta normalización del abasto.espera presentar un planteamiento al Presidente para el respaldo de todos los afectados.El dirigente de Coparmex León, Jorge Ramírez Hernández, pidió sensibilidad de AMLO “ante la problemática derivada de las decisiones valientes, sí, pero de la falta de una estrategia adecuada”.La senadora leonesa pordestacó que Andrés Manuel López Obrador 'toma el toro por los cuernos' al enfrentar el problema, prevenirlo y castigar a los culpables.Respecto a la exigencia de solucionar por completo el desabasto de gasolina en Guanajuato, la leonesa agregó que la respuesta no depende sólo del Presidente, sino del resultado que va dando la estrategia.El diputado federal porresaltó que“viene y da la cara”.El expriísta dijo entender la molestia social por el desabasto pero pidió respaldar al Presidente.