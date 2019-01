"He visto ausencia de personas pero nos ha ido muy bien, incluso mejor que el año pasado", comentó.



Comerciantes de la Feria aseguran queLapara promover la visita al recinto ante el desabasto de gasolina.En ese primer fin de semana, los vendedores registraron pérdidas de hasta el 60% debido a la baja afluencia de ciudadanos, en cambio, en este segundo fin de fiesta, la mayoría coincide que han mejorado considerablemente.Verónica Ramos, platicó que en este añopor lo que aplaudió la medida tomada.María Luisa Ochoa, relató quey sus ventas han mejorado conforme acude la gente.María González Pérez, originaria de Tierra Blanca, sostuvo que, pero que los organizadores les pidieron que promovieran sus artículos.Sandra Galán sostuvo que aunque no era lo que esperaban,Claudia López, coincidió quey su participación en la Feria ha sido buena.Mientras queporque ha acudido más gente de la esperada.Sin embargopero mantienen la esperanza de que éstas mejoren en estos días.Eva Sánchez, relató que los visitantes no cargan dinero, se acercan a preguntar pero con el pretexto de que se mueven en camión no compran nada.Adrián Elorsa, comentó que el Patronato hace todo lo posible por lograr mejoras y en ayudarlesGloria González, apuntó que han sido ventas desaceleradas, pero aún espera que sus números mejoren.