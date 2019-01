Jefa de Gobierno y Gobernador de Hidalgo visitan a víctimas en hospitales

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, y Omar Fayad, gobernador del estado de Hidalgo, realizaron una visita al Hospital Pediátrico Tacubaya, donde permanecen dos adolescentes en estado grave por la explosión ocurrida ayer en un ducto ubicado en Tlahuelilpan.

La mandataria local dijo que desde la mañana ha estado en contacto con los familiares de los jóvenes heridos. Por el momento, lo más importante es estabilizarlos antes de pensar en trasladarlos a un hospital fuera del país.

"Los médicos tienen que dar el parte médico. No, no me atrevería yo a dar el parte médico, están graves, los vio el señor gobernador y vio a los familiares.

"Como le comenté al gobernador: estamos aquí para servirles a los habitantes de Hidalgo que están en los hospitales en esta terrible tragedia".