Fue lala que lo acercó a unapero cuando ésta se convirtió en fuego,, está internado en el Hospital General de Tula con quemaduras en el 45 por ciento de su cuerpo.Fue una de lasen la explosión registrada ayer viernes enEl lesionado es, pero ese día decidió no trabajar para ayudarle a su cuñado a transportar un pedido de ataúdes, cuenta su esposa Nicolasa López, quien después de una noche en vela, esta mañana pudo ver a su marido.Su estado es delicado pero estable, y a pesar de las molestias, señala la señora, no se arrepiente, pues se dijo conforme con evitar que elcon dificultades para huir solo entre la multitud.Al momento, dice, fue el único paciente delque no requirió traslado a otro nosocomio.Ayer, la esposa deestaba en casa preparando la cena, cuando los vecinos tocaron a su puerta.Para rescatar al infante, señala, se apartó de su cuñado Porfirio Francisco Hernández Chávez, de quien al momento no se sabe nada pese a la búsqueda que han emprendido amigos y familiares.