RESPALDO ZAPATERO

Marko y Vicente

El presidente de la Repúblicapisaría hoy León para reunirse con empresarios y presentar el programa de apoyo de la Banca de Desarrollo al sector cuero-calzado.El ramo textil también espera contar con el respaldo de las autoridades.La idea es integrar un consorcio de empresas de calzado-proveeduría para ser competitivos.En realidad lo que se espera es que aproveche para llevarse los aplausos de los zapateros prometiendo su defensa.A finales de este mes vence la última fase de la desgravación arancelaria y pensar en que los aranceles máximos bajen 20% sin duda que sería perjudicial para un sector que aún sigue siendo el que más empleos genera en León. Así que el presidente de la CICEG,, quien tendrá cinco minutos para hablar, le pediría el respaldo, y el presidentetendría la mesa puesta para refrendar que habrá un “recargado” decreto presidencial de protección.El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado,, único líder empresarial leonés que trascendió está incluido en el orden del día para tomar la palabra en el evento presidencial, estará feliz siles respalda en su gran preocupación que es la defensa de la industria ante la competencia desleal, principalmente de los países asiáticos como China o la nueva amenaza: Vietnam.Así lo hizocuando envió a su secretario de Hacienda,, a una inauguración de Sapica en agosto de 2014 para anunciar con bombo y platillo el decreto presidencial para la protección y competitividad de la industria, que en realidad era más lo primero que lo segundo; es decir, más defensa contra la competencia desleal que una política industrial para ser competitivos.es listo, no viene porque sí a meterse a la “boca del lobo” con el ánimo social de molestia que prevalece por 15 días de desabasto de gasolina que provoca pérdidas en todos los sectores industriales. Nacional Financiera es un buen pretexto, el as bajo la manga es congraciarse con la ciudad zapatera.Todo el respaldo a la industria emblemática de León y los Pueblos del Rincón será bienvenido. Pero eso tampoco puede sofocar la angustia de todos los sectores industriales afectados por el desabasto y la exigencia de que el Presidente ofrezca respuesta concreta de cuándo se regresa a la normalidad, de qué medidas habrá para compensar el impacto económico en todo el estado, y la certeza de no repetirse.tendrá en su mensaje la oportunidad no sólo de hablar por su gremio y agradecer, debe ser la voz de todo el sector industrial leonés y de Guanajuato que respalda la lucha emprendida en contra del robo de combustible, pero que está seriamente agraviado por la manera que se implementó. El líder zapatero puede aparecer como un aplaudidor más o mostrar un equilibrio y hablar por todos. Ya veremos.Hasta donde se sabe de la logística de la gira presidencialllegará por tierra proveniente del municipio de La Chona, Jalisco, y tendrá como único evento en agenda el encuentro en el Tecnológico de Monterrey. No está programada ninguna otra reunión en corto ni con autoridades locales ni con líderes empresariales. El gobernadorestá considerado para hablar, no así el alcaldeEl Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), que comanda, duros críticos ante la crisis del desabasto de gasolina (y antes también por la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México) se quedarán con las ganas del encuentro directo y tendrán que buscar cualquier espacio para que hacerse oír o al menos entregar su petición apor escrito.El médico y diputado federal leonés,, abrirá este próximo martes su Casa de Enlace Ciudadano, ubicado en la calle Pino Suárez #502 local 1, Zona Centro. A las 17:30 horas está convocando a ciudadanos del distrito 05 que representa y militantes del PAN para la apertura oficial.El presidente nacional del PAN,, se reunió ayer con el ex presidente de México,“Hoy saludé a mi amigo, coincidimos en la necesidad de defender la democracia y las libertades de México”, escribió el michoacano.El ex panista de Guanajuato reiteró ayer su crítica por la escasez de gasolina: “Es una salvajada. Todo producto de grandes errores de parte de @lopezobrador_. Además seguimos sin gasolina. Ya paren de mentir”, lanzó en tuiter.