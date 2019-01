No me refiero alsección León, sino aque viene a. Si usted ha seguido este espacio editorial en los 10 años que cursa, comprobará que me he referido al hoy, al por años candidato, como a alguien que entendió lo que necesitaban las mayorías y lo transformó en una plataforma electoral que le llevó a ganar mayoritariamente las elecciones de julio pasado. UnElvisitará a, a la “república azul”, que es el único entorno electoral donde él no fue votado mayoritariamente. Sin embargo, y como también lo hemos medido y difundido en este espacio, las preferencias electorales por él, mostraron que el voto de los guanajuatenses fue claramente diferenciado: eligieron a un gobernador azul y al mismo tiempo, a un Presidente de Morena. Ambos con respaldo popular y de ideologías diferentes.Recordarán que mi hipótesis sostenida de quesería Presidente, se basaba en que ningún otro político en el País había mostrado ser tan parecido al grueso de la población, a las mayorías sin estudios y que siempre han carecido de los básicos. Su desprendimiento por el dinero tan fuerte como su obsesión por acceder al poder, le llevaron a ejercicios como el no tener propiedades ni dinero en efectivo, situaciones que seguramente son ciertas. La austeridad es finalmente, una virtud que la gente valora en un País tan lleno deLas decisiones simbólicas como evitar un aeropuerto suntuoso,, aumentar las pensiones a los adultos mayores, regalar becas a los jóvenes y ‘Ninis’, se mezclaron con un estilo de comunicar que le gusta a la gente: lento, con palabras sencillas, que conectan con las mayorías mexicanas tan acostumbradas con disgusto, a la verborrea de los políticos bien vestidos y peinados. No.es todo lo contrario. Como le gusta a la gente. Ni más ni menos.No me dejarán mentir si siguen las mediciones que por años hemos dado a conocer, que el “pico” de las preferencias porense dieron en el periodo enero-mayo del año pasado. Pero lo interesante, a propósito de su visita a esta ciudad el día de hoy, es si esas preferencias han cambiado, es decir, si es más o es menos aceptado. Pues se sorprenderá usted, querido lector, que el nivel de aceptación, a pesar del enorme problema de desabasto de gasolina, es quecreció en los niveles de aprobación al igual que elEn, la preferencia electoral por un candidato que sale victorioso, cae paulatinamente con el ejercicio del poder, con el desgaste natural de la función pública. Así, que, sientuvo un porcentaje de elección enentre el 40 y 45%, ha subido 10 puntos porcentuales. La semana pasada realizamos un sondeo entre, la mitad en la fila de la gasolina y la otra mitad a población abierta. El descontento generalizado se traducía en un porcentaje altísimo de aceptación de las medidas decontra elhasta llegar al 87%, a pesar de que mayoritariamente (54%) consideraban que él era el responsable del desabasto y que el 83% afirmaba que le afectaba en su vida diaria y en su economía.Estos datos duros nos llevan a confirmar que, por segmentos de votantes,es aceptado por los leoneses de clases bajas y medias con escolaridad. Por eso, es seguro que las posibles manifestaciones que se dieran contra él, serán reducidas. Que la reunión contendrá aceptación entre las cámaras y entre los emprendedores. No se darán sino expresiones minúsculas. Con seguridad recibirá de parte del empresariado y de nuestro gobierno, manifestaciones de disgusto por laspor el. Si los zapateros reciben apoyos del, el líder de ellos alabará la estrategia de, quien confirmará que sus bonos de popularidad en la tierra más panista de, han crecido.Nuestro Gobernador, quien ha conducido exitosamente lacon facilitar la importación y coordinar a municipios para que ordenen las filas en las gasolineras e incentiven a los empresarios locales para minimizar el impacto del desabasto, presentará al presidentelos datos duros de laSerá interesante constatar que el contraste de dos visiones económicas: la local enfocada el libre mercado y la federal concentrando facultades al estado mexicano. Será también la de dos realidades: la demostrando el impacto negativo en la economía y el federal, minimizándolo. Por eso, la visita dea la tierra más panista deserá el inicio de otras en las que estas dos visiones de País se contrastarán.* Director de la Universidad Meridiano