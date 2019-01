La diversidad en la Cartilla Moral

El domingo pasado, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, escrita en 1944, como la “Constitución Moral” que anunció en repetidas ocasiones durante su campaña. Se trata de una reedición del documento original elaborada por José Luis Martínez en 1992, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando Ernesto Zedillo era titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Desde el momento de su publicación, el documento ha causado controversia, pues se encuentra lleno de inconsistencias y contradicciones. En esta oportunidad, compartiremos nuestra crítica a la Cartilla Moral desde la perspectiva de la diversidad sexual, por ser una causa que hemos defendido en Guanajuato durante los últimos cuatro años.

Si bien el documento inicia con un mensaje del Presidente en el que se refiere a la difusión de la Carta Moral como un paso hacia “la convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad”, la introducción se ve inmediatamente opacada por la clara utilización de un lenguaje sexista que nulifica el rol de las mujeres mexicanas en la sociedad mexicana. El documento no hace una sola mención de la palabra mujer , mientras que repite cuarenta y ocho veces la palabra hombre .

Al mismo tiempo, el uso exclusivo de ese vocablo anula a la mayor parte de las personas con identidades de género no normativas. En repetidas ocasiones, hemos hecho referencia a la conveniencia del empleo de la palabra persona como una salida sencilla para la inclusión de quienes conformamos a nuestras sociedades. No obstante, si este documento fue elaborado hace más de setenta años y reeditado hace casi treinta, no es de extrañarse el uso del lenguaje que emplea. Lo que sí es de extrañarse, es que estos detalles pasen desapercibidos en un gobierno que se dice ser incluyente.

Llaman la atención, a su vez, los mensajes con una clara carga religiosa. El documento se encuentra plagado de apologías a los discursos que por años se han utilizado para caracterizar y estigmatizar a las personas LGBTQ+, especialmente dentro de las iglesias. Frases como “no dejar que nos domine la parte animal”, “el respeto a nuestro cuerpo nos enseña a ser limpios y moderados en los apetitos naturales” y “el exhibicionismo y la afectación son ridículos”, son casi una reafirmación a los movimientos ultraconservadores y atentan contra la el libre desarrollo de la personalidad, así como de la libre expresión de nuestra sexualidad.

Por último, el capítulo sexto titulado “familia” es una ofensa a quienes viven en núcleos familiares diversos al que el documento propio cataloga como “natural”, conformado por padre, madre e hijos. Es una redacción que atenta claramente contra las familias homoparentales, lesbomaternales y transgénero, pero también contra cualquiera otra que se aleje del ideal descrito. Sin pasar por alto que, al ser un documento oficial circulado por la SEP, atenta contra los estándares internacionales en materia de derechos humanos.