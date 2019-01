Gasolina a cuenta gotas

La explosión en Hidalgo nos recuerda que Guanajuato está sobre una olla exprés permanentemente.“Se ha tenido suerte, fortuna en otras partes de que no ha habido esta tragedia”, dijo el presidenteen la conferencia mañanera para informar sobre el hecho.recordó que la ordeña está en toda la zona de ductos de Pemex. Algunas poblaciones aledañas participan de una u otra manera en el delito, y con eso se juegan la vida.“Es un asunto que se extendió a toda la zona petrolera, donde pasan ductos hay esas prácticas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México, y ya lleva tiempo”, decía AMLO, se le pasó citar Guanajuato, pero no hace falta, el número de tomas clandestinas y de homicidios, lo dicen todo.De enero a octubre 2018 (último reporte publicado por Pemex) Guanajuato fue tercero en el número de tomas clandestinas con mil 547, detrás de Hidalgo 1,726 y Puebla con 1,815. Y en el 2017 fue el primero con 1,852 seguido de Puebla con 1,433; Tamaulipas 1,100; Hidalgo 1,064 y Veracruz 1,012.Para acabar pronto durante los años 2017 y 2018 sólo siete estados no presentaron ninguna toma clandestina: Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas.Del top 40 de municipios huachicoleros de 2012-2018, hay once de Guanajuato: Irapuato, Silao, Salamanca, León, Pénjamo, Valle de Santiago, Celaya, Yuriria, Cortazar, Apaseo el Alto y Villagrán.El reporte de la Sedena nos pone a temblar. Los dos municipios con más tomas a nivel nacional son Irapuato (1,088) y Silao (690), el tercero es Cuitzeo, Michoacán (512).En Hidalgo, en Cuautepec 311 y Tula 309. Están peor Salamanca (460), León (338) y Pénjamo (325).Si una tragedia no ha sucedido en Guanajuato, es obra de la fortuna.El 21 de septiembre de 2017 una toma de combustible robado ubicada en la zona del Tajo de Santa Ana, León, terminó en una terrible explosión que paralizó por horas la entrada principal a la ciudad, y, lo peor, cobró la vida de una persona inocente, un repartidor de pan que pasaba con su unidad por el lugar. Las imágenes de video fueron impresionantes con el arroyo en llamas.El 26 de abril del 2018 otro incendio provocado por la ordeña de tomas de combustible, sin consecuencia, se registró en San Juan de Abajo, en León, cerca de la Maxipista León-Aguascalientes.anuncia que miles de agentes ya cuidan los principales ductos. La tragedia de Hidalgo demuestra que no es suficiente. 25 elementos de la Secretaría de la Defensa no pudieron contener a entre 600 y 800 pobladores decididos a robar combustible.El secretario de la Defensa,, aceptó ante los medios la impotencia.¿Negligencia de autoridades para evitarlo?fue prudente y lo dejó en manos de la Fiscalía.“No vamos a apagar el fuego con el fuego, violencia con violencia, no es la solución”, dice el Presidente, aunque nadie pidió la represión sino el retiro de los ciudadanos ante un riesgo inminente.El gobernadordesde el principio de la contingencia, con el afán de acelerar la apertura de los ductos y normalizar el abasto de gasolina, puso a disposición 200 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para reforzar el cuidado de los ductos que pasan por Guanajuato.Al final ya nadie informó cómo se implementó (si así fue) ese blindaje. Pero los ductos están cerrados.El Presidente recorrerá martes y jueves comunidades ubicadas en el tramo del ducto Tuxpan-Azcapotzalco para promover los programas sociales y persuadirlos, dice, de no ayudar al huachicol.El súperdelegado del Gobierno Federal en Guanajuato,, dice que las poblaciones por donde cruzan los ductos serán prioridad para aterrizar los programas sociales.Al final lo único que enviará un mensaje contundente es el castigo a los delincuentes.Las pérdidas por el desabasto de gasolina en Irapuato, Celaya y en todo Guanajuato son irreparables; cada vez más sectores protestan en demanda de una solución mientras que el presidenteasegura que no hay afectación.Representantes de diversas industrias informaron que solamente un grupo de asociados al Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato perdió más de 63 millones de pesos en una semana. Y la cifra crece y crece.Los comerciantes también están en graves apuros. Las ventas bajaron y sufren el desabasto de artículos básicos principalmente del campo.A nivel estatal, el Gobierno estatal calcula pérdidas por hasta 17 mil millones de pesos en Guanajuato por el cierre del ducto de gasolinas., presidente de Coparmex Celaya, hizo una evaluación de pérdidas por el desabasto de gasolina en los sectores que representa y en las últimas dos semanas, en base a una encuesta a mil 886 empresas guanajuatenses, informa que las pérdidas ascienden a 661 millones de pesos.Los reclamos al Presidente parecen gritos al aire.no da un paso atrás en su estrategia contra el huachicol.Esta semana también habló fuerte el secretario de Desarrollo Económico Sustentable,. Entre lo más relevante de sus declaraciones fue hablar de la mala imagen que está dando México a los inversionistas extranjeros, y advirtió la posibilidad de un cierre de fuentes de empleo.Como empresario y funcionario de primer nivel de Guanajuato, no podía quedarse callado.En Celaya, Irapuato y Salamanca se siente la ausencia dey también existe el sentimiento de que el gobernadorle pone más atención a León y no apoya a sus municipios. Por ejemplo, esperan que empuje la construcción de una clínica del Seguro Social de tercer nivel en Irapuato y la continuación del Ferroférico en Celaya, obras que urgen desde hace años.Ninihan hablado al respecto así que empiezan a perder la esperanza.En el caso de la clínica de Irapuato la promesa del ex presidentefue incumplida y hasta el terreno que el Municipio donó para la construcción ya cambió de destino, ahora será una escuela.Del Ferroférico sólo sabemos que se realizan algunos trabajos en la línea que tiene concesionada Ferromex, pero a paso de tortuga. Lo más preocupante es que en la línea concesionada a Kansas City Southern todavía no se firma ni siquiera el convenio para que reinicien las obras.Ayer el presidente tenía prevista una visita a León para reunirse con empresarios. Los celayenses planeaban aprovechar la oportunidad para insistir en la necesidad de estas dos obras.Caray, los leoneses siguen siendo los consentidos de los gobiernos estatal y federal . Así lo sentimos también en el tema de la gasolina.El alcalde de Irapuato,, aprovechó una vez más la oportunidad de reclamar que hasta las gasolineras de León han tenido preferencia en el abasto por parte de Pemex.pidió al Gobernador que la distribución de gasolina fuera equitativa para todos los municipios, pues también Irapuato y los irapuatenses tienen necesidades.El reclamo resultó y a finales de esta semana ya había al menos 16 gasolineras dando servicio en diferentes horarios, y se redujeron las filas y los tiempos de espera .Pero ese no fue el único reclamo que hizoporque también se fue en contra de reporteros independientes que evidenciaron la falta de electricidad en el Inforum Irapuato.Su reclamo, que rayaba en amenaza, consistió en decirle a los reporteros que siguieran molestando y golpeando, que ya verían las consecuencias al firmar los convenios de publicidad para este año.Después de una reunión de empresarios gasolineros con el alcalde,se creó una página de Facebook para publicar algunos acuerdos a los que llegaron, entre ellos, vender máximo 500 pesos de combustible, no vender bidones y dar prioridad a unidades de emergencia y policía, sin embargo, no todos cumplieron.Caray, van dos semanas de vivir con la preocupación de no tener gasolina y de ocuparnos casi de tiempo completo de este tema, pero en Celaya al igual que en otros lugares, hay problemas pendientes de resolver como la elección o ratificación de algunos miembros del gabinete, que a casi cuatro meses de iniciar la administración, nadie sabe –ni ellos mismos-, si siguen o no. La presidenta municipal,, dice que se siente a gusto con los encargados de despacho y nada define.Entre los nombramientos pendientes se encuentra la Oficialía Mayor, Policía Municipal y Jumapa.En el caso de la Policía, todo indica que el camino está planchado para que, pues está en la antesala desde el año pasado, cuando varios policías se manifestaron para exigir la destitución del entonces comandante,, acusado de acoso laboral y sexual, a quienlo mantuvo en el cargo, pero llegóy le dio las gracias. Un sector de la tropa apoya al actual encargado de despacho, pero la Alcaldesa ha dado largas.A quien muchos ya ven con un pie fuera es al titular de la Jumapa,. Lo interesante es saber por qué la Alcaldesa lo ha dejado tanto tiempo en el cargo, si de plano no es su gusto. Cabe destacar que después de la exhibida que se le dio al síndico,, exdirector jurídico del organismo del agua, quien no renunció sino se le liquidó con casi 400 mil pesos,no es del gusto de muchos panistas. Hay quienes dicen que desde la propia dirección se filtró la información como un ataque a, y por ende a. Así que todo este asunto está en puntos suspensivos.Y hablando de pendientes, ya no se ha dicho nada sobre la excandidata del Partido Verde,, quien dijo que se quejaría ante Derechos Humanos por el mal rato que le hicieron pasar en su detención, para luego verla libre por las calles. Algo anda mal ahí.Y mientras muchos están distraídos con el desabasto de gasolina el Ayuntamiento incrementó 4.9% los sueldos de todos los empleados municipales y 3.19 % a todo el Cabildo, exceptuando a la Alcaldesa. La versión oficial siempre es que hacen falta ajustes inflacionarios, sin embargo, los más de mil 500 pesos mensuales que van a recibir los pueden juntar para becas, como ya lo hicieron morenistas e independientes. Ahora que si se quieren ver más congruentes, pueden donar la mitad de su sueldo total, como Morena lo había planteado desde un inicio.Los regidores de Morena de Celaya quieren fuera de la administración al director del Instituto de Cultura,La regidora de Morena,dio conocer esta semana que se aprobó el presupuesto al Instituto Municipal de Arte y Cultura a pesar de que el titular no presentó su plan de trabajo.El Instituto sin programa tiene un presupuesto 38 millones pero Dagoberto ni siquiera tiene un organigrama ni descripción de puestos.La respuesta de la alcaldesafue una llamada de atención apara que no haga denuncias públicas sino directamente ante ella y es que no es la primera vez que se le acusa a la morenista de ser incendiaria y que no habla durante las comisiones en el Ayuntamiento.Pero las acusaciones detienen una razón, desde un principio tanto ella como su colaboradorno querían a. Los Moren(istas) querían colocar ao a