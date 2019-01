Una de las disposiciones más controvertidas de López Obrador, es la creación de la Guardia Nacional, que implica en pocas palabras, la militarización de los cuerpos de seguridad, transformando las instituciones vigentes, como la Policía Federal y otras, en instituciones militarizadas con todas sus consecuencias, siendo esto rechazado por una parte de la población civil, que no está de acuerdo con lo anterior.La creación de la Guardia Militar, ya fue aprobada por la cámara de Diputados y lo más seguro, es que con la mayoría con la que cuenta el partido Morena, sea finalmente aprobada por la cámara de Senadores, para después ser publicada por el poder ejecutivo.Todos sabemos de la sumisión de ambas cámaras a los dictados del ejecutivo y en pocas palabras de AMLO, quien lleva en este asunto, así como en la mayoría de ellos, la iniciativa y la voz cantante, que finalmente se impone a las cámaras, que no hacen más que seguir los dictados de quien realmente los manda.Según el periódico El Universal, la Guardia Nacional, que realmente es a propuesta del Ejecutivo Federal, se encargará de la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia en toda la República Mexicana, según el plan nacional de Paz y Seguridad, presentado por el presidente electo, cuyo mando estará a cargo de oficiales de las fuerzas armadas, habiendo en el ámbito nacional, un gabinete de seguridad, que será encabezado por el presidente de la República, participando de manera principal, los secretarios de seguridad pública y protección ciudadana, Gobernación, Marina y Defensa. Sin embargo, a iniciativa de la oposición, en forma principal por el PAN y el PRD, se ha aceptado, que será un poder ciudadano, el que realmente encabezará, la Guardia Nacional.Los elementos que integrarán la Guardia Nacional, provendrán de las policías militar y naval, así como de la actual policía Federal. Se convocará a la contratación de 50,000 reclutas, quienes recibirán formación y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género y los demás conocimientos necesarios para su buen desempeño. Sin embargo, parte de los partidos de oposición, no están de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional, por lo que Marko Cortés del PAN, dijo que confía en que el Senado de la República, acceda a no militarizar al país y que se modifique el dictamen sobre la temporalidad de las fuerzas armadas, que es una de las iniciativas de López Obrador.Por su parte el PAN en pleno, va en contra de la Guardia Nacional, pues menciona que no es más que una simulación, el que sea un mando civil quien encabece a esta nueva institución, ya que la medida propone realmente desnaturalizar las funciones de las fuerzas armadas y se contrapondría además con las recomendaciones de los organismos defensores de los derechos humanos.Por su parte el PRD, también va en contra de la formación de la Guardia Nacional y votará en ese sentido. Estos partidos y parte de la iniciativa privada, mencionan que sería el primer paso encaminado hacia una dictadura, en caso de aprobarse la Guardia Nacional.En cambio, el PRI menciona que votará a favor, dando la mayoría requerida para la formación de la Guardia Nacional, diciendo que está pensando en el futuro de los mexicanos y de las víctimas que han sufrido por las decisiones equivocadas, que han tomado al respecto, los gobiernos anteriores.Por su parte el partido Morena, mencionó que atenderá las inquietudes del presidente de la República, proponiendo un segundo período extraordinario de la Cámara de Senadores, para corregir el dictamen anterior, a iniciativa del propio López Obrador.Ricardo Monreal, mencionó que se restituirá el artículo transitorio, que le otorga temporalidad a las fuerzas armadas, para realizar labores de seguridad, cuestión que legalmente no tiene en la actualidad.Por su parte AMLO, mencionó que no está conforme con la iniciativa que se tenía en la cámara de Senadores, pues se estaba eliminando un artículo transitorio importante, que es el relacionado con la participación de las fuerzas armadas en la capacitación, formación y demás actividades, para intervenir en asuntos de seguridad pública y que quedaría exactamente igual a la policía federal, que en el pasado no ha funcionado.Fue el propio partido de Morena, quien estaba quitando el mencionado artículo transitorio, que nuevamente será incorporado, para permitir tanto al Ejército como a la Marina, realizar labores de seguridad pública, mientras se consolida la Guardia Nacional, esperando que esto se lleve a cabo en el 2021, buscando en todo momento la mayoría calificada, que le daría un sustento pleno a la formación de la Guardia Nacional.Por su parte el PAN y el PRD, criticaron que la Guardia cuente con un mando mixto, uno militar en lo operativo y otro civil en lo administrativo, lo que impediría su eficiencia, por la lucha de poderes que se podría suscitar.Por su parte el PRD, mencionó que el presidente, insiste en su intromisión en el poder legislativo y que quiere tener un papel también de legislador.