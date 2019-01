Quiero expresar que Tatiana, como expresa Brozo, tiene mi afecto y respeto, por ello me sorprenden la fragilidad de sus argumentos, para, como representante del pueblo, siendo diputada, desoír el mandato ciudadano de votar en contra de la ley que da vigencia a la Guardia Nacional bajo mando militar, normalizando así tener al ejército en las calles, ley que da al Presidente poderes extraordinarios para usarlo de acuerdo a su criterio, acercándonos a una dictadura; ello tras una aberrante decisión de Andrés Manuel López Obrador y la complicidad de un Congreso obsecuente, obediente y dependiente, quienes, pisoteando sus promesas de campaña, en lugar de regresar a los militares a los cuarteles, como se prometió, argumentó y justificó, lo empoderan poniendo en riesgo la frágil e incipiente democracia mexicana al militarizar el país.Del minuto 1:50 al minuto 2:09 del video: “¿Por qué Tatiana Clouthier no votó en contra de la Guardia Nacional?”… Tatiana describe los antecedentes de la mentada ley y argumenta que desde un inicio proponía un mando militar transitorio, por cinco años, mientras la sociedad civil y los expertos proponían un mando civil o un mando mixto. Debe ser mi edad, pero no recuerdo haber escuchado a los expertos proponer un mando mixto (civil y militar), el que por definición sería una simulación en tanto una de las partes está armada y la otra no. Es decir, ingenuo e infantil pensar que un mando militar, con el poder de fuego del ejército, se va a supeditar a un mando civil desarmado y con una visión humanista, operativa y estratégica muy diferente, cuando no opuesta. Si no fuera esto un drama nacional con visos de alto riesgo para la república, diría que el argumento me recuerda al planeta de los simios, una historia que describe un mundo futuro donde los simios toman el poder y en donde, parodiando los roles de un mando mixto, los gorilas tienen el poder militar, mientras los chimpancés tienen el mando administrativo… ¡Y no!, no me malinterpretes estimado lector, no estoy denigrando a nuestros soldados y militares, que de eso ya se encargó el poder civil al corromperlos sacándolos ilegalmente de sus deberes constitucionales, ¿verdad Felipe Calderón?, ello para rescatar a la Patria del desmadre en el que la han metido por su estupidez, egoísmo y corrupción los mandos civiles, ¿verdad Peña Nieto?Decía que los argumentos de Tatiana me parecen frágiles e insostenibles, no solo respecto a justificar la Guardia Nacional con mando mixto como petición ciudadana, sino al justificar su injustificable abstención, primero reconociendo que se incumplía la promesa de Andrés Manuel ofertada en campaña (minuto 3:02 a minuto 3:15) y segundo siendo ignorada. A partir del minuto 4:53, Tatiana trata de argumentar la justificación para no votar en contra, con el argumento de no “romper hilos” (¿?) “…porque vienen más cosas y necesitamos también, estar ahí.” El presidente mintió e incumple su palabra, los diputados de Morena votan a favor de una ley que rompe sus promesas de campaña, Tatiana alza la voz y no es escuchada y en un extremo es criticada por sus propios compañeros de partido; derivado de ello no vota en contra de esta ley desobedeciendo el mandato ciudadano (recordemos que somos los ciudadanos quienes le pagamos a Tatiana como nuestra representante); en adición es testigo de la farsa presidencial en donde Andrés Manuel, a través de Alfonso Durazo comunica que ha escuchado a la ciudadanía, cito del periódico El Sur: “Ciudad de México, 11 de enero de 2019. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a replantear el diseño original de la propuesta de Guardia Nacional bajo un mando civil.En audiencia sobre la creación de ese cuerpo de seguridad en la Cámara de Diputados, aseveró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha escuchado al pueblo y lo que se ha expresado en los foros.Durazo dijo que la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.”Ambos mintieron, el mando de la Guardia Nacional será mixto (¿?), lo administrativo bajo mando civil, lo operativo bajo mando militar; y aún con ello Tatiana argumenta y justifica diciendo: “vienen más cosas y necesitamos también, estar ahí… para continuar y poder incidir…” (¿de verdad, Tatiana. crees poder incidir?, minuto 6:55).Brozo expresó y lo comparto: “Yo pienso, Tatiana, que después de lo que vimos ayer, ya todo está planchado, en el senado y en los estados, teniendo esa dupla de vergüenza, ya todo está planchado.” Brozo se abstuvo de dar nombres, yo intuyo que se refería a, en mi opinión, dos vergüenzas nacionales: Mario Delgado en la Cámara de diputados y Ricardo Monreal en la de senadores, ambos, vuelvo a opinar, vividores de la política y títeres del Presidente en turno… Por eso, desde mi óptica, sigue sin respuesta la pregunta: ¿Por qué Tatiana?... ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.