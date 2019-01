¿Segunda expropiación de Pemex?

[email protected]

La magnitud del saqueo, en esta enorme red de complicidades desde el presidente de la República para abajo que hacían de Pemex, era tan enorme, que prácticamente se puede decir que sí, que este combate al huachicol por parte del presidente López Obrador, se puede considerar una segunda expropiación. La primera, obvio, fue la de Lázaro Cárdenas y ésta es la segunda, indudablemente. Aquella fue quitarles a los extranjeros el petróleo; ésta, quitárselo a los delincuentes.Rocío Nahle, la Secretaría de Energía, afirma que “el 50% de la gasolina vendida era ilícita antes de la intervención”. ¿Verdad, estimado lector, que esto suena increíble? La mitad la vendía Pemex legalmente con sus facturas y la otra mitad era para la mafia en el poder. Y de esta mitad el 20% era para la delincuencia organizada y el restante 80% era para los pillos que decían gobernarnos pero lo que hacían era saquearnos. Efectivamente como dice el presidente López Obrador, no se podía hacer un saqueo de esta magnitud, sin que lo supiera el presidente de la República, lo consintiera, lo alentara y fuera cómplice activo de esta corrupción a cambio de una jugosa ganancia. Y esto pasaba desde Salinas, después con Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Con los tres últimos se incrementó este saqueo a la nación, sobre todo con el último.De verdad que la monstruosidad de este saqueo nos deja pasmados a todos. De verdad no se medían. Tenían un Pemex paralelo en donde ellos disfrutaban de la mitad de la riqueza y no ponían ningún centavo. Eran socios de Pemex pero nada más de las ganancias, de los gastos no. Era una enorme red de complicidades en donde estaban involucrados el presidente de la República, el Secretario de Energía, el director de Pemex, el Consejo de Administración formado por varios Secretarios de Estado, el sindicato cuyo dueño ha sido Carlos Romero Deschamps, trabajadores de este sindicato, empleados de confianza, etc. Era de verdad, un vil y descarado saqueo a la nación. Y lo de la gasolina puede ser poco, a pesar de la enorme magnitud del robo, porque en el robo de crudo, se puede hablar de millones de barriles robados en barcos, de dos maneras: cargando buquetanques con más petróleo, de lo facturado, por “error” en sus sistemas de medición que se usan para registrar los volúmenes de petróleo, o más bien éstos arreglados de tal manera, que se manifestaba una carga menor en el envío y el resto se pagaba “abajo del agua” a los corruptos. Y esto era en cada envío de petróleo. Y la otra manera de robar, era simplemente no manifestar el envío del buque petrolero, para esto no manifestaban realmente la verdadera producción de petróleo, en estas circunstancias, se puede decir que la producción real de Pemex entonces es superior a la manifestada oficialmente. De verdad eran dos Pemex: una la de la nación y otra era la de los pillos. Mitad y mitad. Así de este tamaño estaba este saqueo a la nación. Todos nos quedamos cortos en nuestras predicciones y suposiciones en relación a la magnitud de este robo a la nación. Por eso ¿Impunidad? ¡NO! ¿“borrón y cuenta nueva”? no claro que no. Perdón es complicidad. La impunidad es la madre de la corrupción. Que se les requisen los bienes mal habidos, empezando por el presidente y siguiendo con toda esta enorme red de perversas complicidades. Y Luego de terminar con todo este proceso de eliminación de corrupción, sigue la CFE que reporta pérdidas por 60 mil millones de pesos en 2018. Y después las pérdidas en las compras de los medicamentos, las facturas falsas, etc., etc. Es que de verdad este país estaba podrido en corrupción. Y si, efectivamente el problema número uno de México era la corrupción. Y no lo digo de ahora, si no desde siempre. Incluso yo decía que en Singapur fusilaron a todos los corruptos y ahora es una de las potencias emergentes del mundo. Floreció y ahora es una nación muy próspera y pujante. Así debe ser nuestro México.Esto que está haciendo el presidente López Obrador es lo que debieron haber hecho los otros presidentes y no lo hicieron, Debemos apoyarlo para que continúe haciéndolo, nada más que con más previsión y una adecuada estrategia porque por el desabasto de combustible, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez habla de pérdidas para el Estado de 7 mil millones de pesos en estas dos semanas de falta de combustible, aunque hay que especificar que aquí en Celaya, está prácticamente normalizado el servicio. También hay que agradecerle al gobernador sus gestiones para traer gasolina de Texas. Pero hay que subrayar, con énfasis, que el bienestar general o de la Nación está por encima, del particular. Incomodidades sufridas a cambio de acabar con la corrupción del huachicol, valen la pena.POSDATA UNO.- Esperemos que al acabar con este huachicol, también se acabe la delincuencia organizada que azota a Celaya y la región. La muerte reciente y continua de comerciantes es indicativa de que no quieren pagar la extorsión de la que son víctimas por esta delincuencia. En las ciudades del corredor industrial, como son León, Irapuato, Salamanca e Irapuato existe mucho esta extorsión. Se habla de que será creada una unidad de élite de inteligencia que se va a encargar de desmembrar a estas bandas, algo similar a los Intocables de los años 20´s en los Estados Unidos.POSDATA DOS.- Urge que se apruebe la iniciativa de ley para que el robo de combustible sea un delito grave y así ya puedan empezar a detener a los implicados en este robo, porque si ahorita los detienen, al rato salen con una pequeña fianza por delito no grave, lo cual es absurdo, porque por robar huevos o alimento para comer es más grave que el robo de combustible.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter: @gonzalezmelecio