Luis Miguel Guerrero

Omar Oseguera



La falta de un nueve comprobado, que participe en las jugadas y las termine, ya pesó en el torneo.

Sigue la. Y aunque la derrota es dolorosa,en lo general, dominando prácticamente todo el partido. Lo queMientras que los Xolos tuvieron una en todo el encuentro, los verdes desperdiciaron oportunidades al por mayor.Cierto es que el arquero Gibran Lajud fue la figura, y que los postes tijuanenses también jugaron su partido, pero elNo fue el mejor partido de Sambueza, que al final lucía fundido. Insisto,, peroen el área.Hay formas de perder. La de anoche del León le regaló aplauso y una ovación, pese a ser el noveno juego sin ganar en casa al hilo.Quedó confirmado que con actitud, no se ganan partidos.y más en los que corrieron y metieron todo el juego.Anoche Ambriz fue el menos culpable, pero eso, la afición no lo entiende.Por otro lado, es increíble que el León no tenga una salida tranquila,