León se esfuerza, corre y pelea... pero no le alcanza para ganar

2019-01-20 23:43:41 | FRANCISCO VELA | @superdeportivo

Luego de perder ante Xolos, este León comienza a preocupar

Rubens Sambueza lamenta la derrota del León. Foto: Omar Ramírez



No, el León no sabe ganar de local: nueve partidos consecutivos sin festejar en casa, 7 de Liga MX y 2 de Copa.

Ayer no le salió, el equipo tuvo amplitud y no profundidad, pegaba pero no le hacía daño a los Xolos de Tijuana que sacó renta de su visita. En duelo de urgencias, ganó la de la visita que administró las pocas que tuvo. Un error en la salida del León le abrió la puerta a una derrota más.

Ya no es novedad, el compromiso en el campo de juego está de manifiesto, nadie deja de correr, nadie deja de meter pero comienza a generar un poco de desesperación por la falta de triunfos.

El León de la jornada 3 vuelve a dejar buenas sensaciones pero sigue sin alcanzarle, un equipo combativo… pero no puede ganar.

Lo mejor sigue siendo la afición que a pesar de que los resultados no se han dado en lo que va del torneo siguen apoyando a un equipo en el que ven potencial y del que esperan pronto pueda ganar.