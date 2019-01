Nacho Ambriz está en deuda con la afición

De vuelta a lo mismo,le dio vida a otro muerto.Los de casa no pudieron contra un equipo echado atrás y un portero comoque cuando juega contra Lase vuelve gigante.Ante los, fue un duelo muy curioso.no quiso la pelota y León no supo qué hacer con esta. La visita renunció al ataque y el local no supo ofender.tuvo una y la metió, mientras que a Lase le presentaron varias y las falló.Las lesiones dejaron fuera del partido a, aún así, parecía que se tenían mejores elementos para superar a unos fronterizos que ni siquiera sabían lo que era un gol en el torneo.El papel de favorito en un partido no le viene bien a Lay el jugar como local, ni pensarlo. Al menos conasí parece.sigue en deuda con la afición, no encuentra la forma para ganar aquí, era una oportunidad invaluable para meterse entre los mejores ocho y se amanece entre los últimos cinco.