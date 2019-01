Manny Pacquiao vence por decisión unánime a Adrien Broner

A este paso, parece que a Manny Pacquiao le quedan diez años más de boxeo.



O al menos parece que el tiempo no avanzó desde su más reciente pelea a mediados de 2018.



El filipino se impuso al estadounidense Adrien Broner por decisión unánime 117-111, 116-112 y 116-112 para retener el título welter del AMB.



Adrien Broner, de 29 años de edad, no estuvo a la altura de lo que demandó Pacquiao, quien lo presionó durante toda la pelea, sin dejarle ninguna opción de revertir el resultado. Broner no arriesgó y se murió de nada.



Pacquiao demostró que todavía cuenta con nivel de élite. "Sí el quiere pelear, que vuelva al ring, porque quiero enfrentarme a él", mandó un mensaje claro a Floyd Mayweather, quien lo visitó antes de salir al ring.



El púgil originario de Cincinnati al parecer vio otro combate, o no sintió los embates de 'Pac-Man' durante los 12 rounds. "Dominé todo el tiempo, gané esa pelea", aseguró después de sufrir su segundo descalabro cuarto descalabro como profesional.



Tras este combate, Pacquiao llegó a 61 victorias en su carrera.

Thank you Lord for the victory! Thank you to my wife Jinkee, my family, friends and fans from all over the world. Thank you to everyone who watched my fight tonight. Thank you for all your support. I wouldn’t be where I am today without all of you. May God bless you all pic.twitter.com/7fmbVXaiJA