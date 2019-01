CUMPLIERON SU SUEÑO Y MURIERON

13 y 15 años

ANUNCIAN SU MUERTE VÍA FACEBOOK

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE ALGO ASÍ OCURRE



"@TuFPF lamenta el fallecimiento de cinco jóvenes (tres sub13 y dos sub15) que volvían de pasar pruebas en Unión Comercio y sufrieron un accidente en el trayecto Moyobamba-Tarapoto. A su vez, desea pronta recuperación al jugador Sub17 de dicho club que es atendido en Tarapoto." — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) 20 de enero de 2019

, quienes lograron pasar las pruebas para integrarse a la división de menores del Club Unión Comercio,vehicular que se registró en la carretera Fernando Belaúnde Terry en Tarapoto, región San Martín.El accidente fue registrado a la altura del puente Bolivia en la rutaen el que viajaban los jóvenesinterprovincial de la empresa Torres, provocando la muerte de los menores entre losde edad.El choque también causó la muerte del conductor del auto y dejó gravemente herido a otro menor.para realizar los peritajes de ley y determinar las causas del accidente conforme a la Ley.A través de su cuenta de, ellamentó lay expresó sus condolencias a los familiares.para la temporada 2019 en las categorías Sub 13 y Sub 15.La Federación Peruana de Fútboltambién hizo llegar sus condolencias, a través de su cuenta de, deseando la prontaque tambiénen la ciudad de Tarapoto.En noviembre dvehicular en la ciudad de Chachapoyas, Amazonas. Un bus que transportaba a la delegación de fútbol Sub 14 de Rodríguez de Mendoza a Chachapoyas para participar en un torneo cayó a un abismo.