Final de Game of thrones desatará tristes sentimientos

A muchos de los seguidores de series les pasa, tal vez a la mayoría. Cuando llega el final definitivo de esa ficción que ven desde hace años, o de aquella que emprendieron con maratónica obsesión por semanas o días, el desconcierto es intenso.Algunos incluso hablan de tristeza y una suerte de depresión. Entonces, si el final de una historia puede provocar esas sensaciones de vacío y desasosiego, el hecho de haya casi 20 series con despedida anunciada y confirmada para los próximos 12 meses, promete convertir a 2019 en un año emocionalmente catastrófico para los televidentes.Si algunos aún buscan esa serie que encaje en el hueco con forma de isla de Lost que les quedó desde 2010 —final decepcionante incluido—, no cuesta imaginar lo complicado que será el duelo por Game of thrones.Para muchos, es la despedida más significativa del universo de las series en 2019, aunque no será la única.El 14 de abril se estrenará el primero de los seis episodios que darán por concluido el programa que permitió que la fantasía ingresara por la puerta grande a la tv, y consiguió ser adorada por espectadores y crítica.De esa alquimia resultó la cción más popular y grande, en términos de producción, de repercusión y de influencia, de los últimos años. De lo que viene se sabe poco.En los adelantos que mostró HBO se vio que Jon Snow ( Kit Harington ) y su reina Daenerys Targaryen (Emilia Clarke ) llegarán a Winterfell y serán recibidos por Sansa Stark (Sophie Turner ); que los episodios serán extralarge y que en uno de ellos se verá su batalla más épica, que llevó 55 días de rodaje.Para amortiguar el golpe del final, HBO se ocupa de revelar detalles una de las precuelas en preparación, que explorará otras partes del universo creado por George R.R. Martin.Ya se confirmó una serie que encabezará Naomi Watts y que transcurrirá miles de años antes de los hechos relatados en Game of Thrones y según sus creadores, contará los secretos del origen de Westeros, la historia detrás del Ejército de la Noche, los misterios del Este y la leyenda de los Stark.