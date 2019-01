Detectan 23 casos y van 2 muertes por influenza AH1N1

Casos



“Esta vacuna no impide que te pueda dar influenza, pero sí protege de un caso más grave o de pérdida de vida (...). Hemos atendido en promedio a 70 pacientes por día que se tienen que hospitalizar, para tener un comparativo, en la primera semana de diciembre teníamos 6 pacientes hospitalizados, se ha incrementado”, dijo.

Piden tomar precauciones



“No es una situación que nos alarme, pero si es una gran oportunidad para empezar a promover las medidas preventivas, como el lavado de manos, que es una medida muy importante”, dijo.

Todos están leyendo:

De octubre de 2018 a enero de 2019, en Guanajuatoy se ha registradoinformó el Secretario de Salud en la entidad,Agregó que están en estudiopor neumonía en el IMSS de León, que eran adultos mayores con enfermedades crónicas y que no se aplicaron la vacuna contra la Influenza, por lo que esperan los resultados.En su última visita a Irapuato, dio a conocer quesin embargo los casos graves que se tienen que tratar en hospital han ido en incremento, sobre todo en grupos de 1 a 10 años y mayores de 60 años, queRefirió que los municipios con, por su densidad poblacional; seguido por, donde los pacientes han recibido tratamiento y evolucionado satisfactoriamente.Díaz Martínez indicó que cuentan conpara tratar esta enfermedad respiratoria, a fin de que los guanajuatenses lleven el tratamiento de forma oportuna, una vez que se detecte el padecimiento.Exhortó a la población a lavarse las manos constantemente, evitar cambios bruscos de temperatura, no automedicarse, no estar en contacto con personas enfermas, y al detectar síntomas como fiebre, dificultad para respirar, dolor de huesos o articulaciones, acudir al médico.El Secretario de Salud dijo que hasta el momento, se han aplicadocontra la influenza, protegiendo a una quinta parte de la población estatal, y que aún cuentan con algunas dosis disponibles.