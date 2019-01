Roban también a CFE; pierde 25 mil 700 millones por 'diablitos'

La operación de la empresa genera más pérdidas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió 25 mil 700 millones de pesos en pérdidas no técnicas, es decir, por robo de electricidad mediante los llamados diablitos.De enero a junio de 2018 las pérdidas por robo de electricidad representaron el 5.7 porciento de la energía recibida en CFE, según el coordinador de Comunicación Corporativa.En el primer trimestre del 2018 las pérdidas no técnicas junto con las técnicas fueron equivalentes a 59 mil 993 millones de pesos.“Los grandes corporativos también tienen ‘diablitos’ ‘y diablotes'” dijo, añadiendo que cualquier negocio tiene mermas en cuanto a las pérdidas en transmisión y distribución.Son más las pérdidas derivadas de la operación de la propia empresa por problemas en los conductores y por la energía que se disipa.CFE tiene planeado reemplazar 5.3 millones de medidores que se encuentran dañados o que ya cumplieron su vida útil, y regularizar 40.9 mil usuarios que consumen energía eléctrica pero no tienen contrato.Con información de El Universal y Forbes México.