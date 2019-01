Asteriscos 130

*

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México tiene agendadas visitas a Hidalgo esta semana. Anunció que mañana estará nuevamente en la región de Tula-Tepeji y el jueves en Tulancingo. La madrigada del sábado estuvo en Tlahuelilpan para recorrer la zona de la tragedia donde explotó un ducto que transportaba gasolina con saldo preliminar de 89 muertos y 51 heridos.El exsecretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, el siempre polémico y ahora políticamente desaparecido, Jesús Romero Quintanar es estrella de los grupos de Whats App donde pachuqueños comparten información para saber qué gasolineras están en funcionamiento. Y no, no es popular por dar información, sino porque fue grabado mientras se metía a la fila y cargó combustible.Nuevamente fue pospuesta la ceremonia priista para relevar a Leoncio Pineda Godos de la dirigencia estatal, quien ya entregó su renuncia desde hace algunos días y que será recordado entre la militancia tricolor por haberse desentendido del cargo al dejar prácticamente toda la operación política en manos del entonces secretario de Organización del partido, César Mora Velázquez.El director de Comunicación del Congreso del Estado, Alfredo Dávalos sigue demostrando su (in) experiencia. Si bien la diputada panista, Areli Maya Monzalvo vota y se deja ver con sus homólogos de Morena en actos públicos de la UAEH, fue este funcionario quien la evidenció al calificarla y boletinarla como “aliada” morenista, hecho que la represente popular tuvo ya que desmentir.Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), visitará la entidad pasado mañana miércoles, mientras tanto, Luis Enrique Morales Acosta su dirigente seccional en Hidalgo dio a conocer que hoy se realizará la dispersión del pago a mil 98 agremiados que se jubilaron en 2017, lo anterior con relación al “bono de productividad”.