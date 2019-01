La Guardia Nacional y el surrealismo político

México vive una violencia e inseguridad extremas. Esta catástrofe comienza a mediados del gobierno de Vicente Fox, se agudiza con Felipe Calderón y se perpetúa con Enrique Peña Nieto. Los niveles de inseguridad de los últimos 15 años no tienen precedentes, parecería como si la muerte tuviera permiso.En la lógica de gobiernos pasados, a mayor número de muertos más se avanzaba hacia el “glorioso éxito;” por lo tanto, la violencia se vuelve aceptable y la sangre y el sacrificio la purificación de la sociedad.Así las cosas, Fox decidió nombrar a un notario, Daniel Cabeza de Vaca, como procurador de la República y a Ramón Martín Huerta como jefe de la Policía Federal: ambas excelentes personas, pero totalmente neófitos en la materia que se les encargaba.Además se desmanteló el órgano de inteligencia civil, CISEN, adscrito a la Secretaría de Gobernación, cuyo objetivo era generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permitiera preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.Fue Calderón quien sacó el Ejército a las calles y declaró su guerra, a las semanas de haber asumido la Presidencia. Peña Nieto no sólo utilizó la misma estrategia, sino que incluyó a la Marina y, de esa manera, operaban ya ochenta mil militares en la seguridad pública, sin ningún marco jurídico, sin control ni reglamentación, porque la Constitución prohíbe que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pública.La seguridad fue una de las demandas más sentidas durante la campaña, porque la vida y la libertad son los valores superiores de todo ser humano y, por tanto, deben de ser objeto de una adecuada protección jurídica y material de parte de los diferentes órdenes de gobierno, sin regatear recursos económicos y materiales, porque esta responsabilidad es el leitmotiv del Estado.El estado de derecho es el generador de condiciones que permiten al individuo realizar su vida social, trabajar, divertirse, prepararse; la seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Los mexicanos confiaron al Estado, mediante el contrato social, su vida, lo más valioso que tienen, su patrimonio y otros bienes jurídicos, para ser protegidos de toda amenaza.Así, el Estado, mediante la coordinación de actividades, como prevención, persecución, sanción del delito y reinserción del delincuente, salvaguarda la integridad y derecho de las personas, preserva las libertades y mantiene el orden y la paz.Pero, según dice Guillermo Valdés, ex director del CISEN y experto en seguridad, ¡son los gobernadores los que no han hecho la tarea! Son omisos, se gastan en cualquier otra cosa las carretadas de dinero que les ha dado la Federación para seguridad; no han forjado una policía eficaz, con suficientes elementos, que brinde mayor seguridad y confianza a los ciudadanos.Finalmente, lo que hacen los gobernadores es pedirle desesperadamente a la Federación la presencia militar para salir del aprieto y echarle toda la carga de la seguridad al Presidente y lavarse las manos.Por todo lo anterior, y por el marcado fracaso de las estrategias seguidas en los sexenios pasados, el presidente López Obrador, para cuidar a los ciudadanos, decidió una nueva estrategia: armar la Guardia Nacional, como un cuerpo de élite integrado por Policía Militar, Policía Naval, Policía Federal y el reclutamiento de cincuenta mil jóvenes.Este nuevo cuerpo policiaco será entrenado y preparado como policía civil, con disciplina, con alta tecnología, valores universales y respeto irrestricto a los derechos humanos.La Secretaría de la Defensa dirigirá los aspectos tácticos y operativos de la Guardia, con la disciplina y jerarquía castrenses. Lo administrativo de la institución quedarán a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y un consejo tripartita la presidirá: Defensa Nacional, Marina y Policía Federal.Las organizaciones de derechos humanos consideran la estructura inaceptable, por la posibilidad de violación de los derechos, dado el matiz castrense de la Guardia. Aunque, el comandante supremo es un civil, el Presidente de México.Otra crítica que hace la oposición es en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador se había comprometido en campaña a retirar las fuerzas armadas de las calles. Sin embargo, las condiciones no están dadas y mientras esta nueva policía se integre y prepare, no habrá manera de devolver a los militares a los cuarteles. ¡Bendita rectificación!La oposición y diferentes visiones del mundo son necesarias, constituyen uno de los pilares de la democracia. Pero, la oposición sistemática de algunos partidos, para justificar su presencia, lo fragmenta todo. El revanchismo y la negación no pueden ser el vehículo para avanzar, ni el sustento del debate.Destruir propuestas sistemáticamente es característico de la espasmódica actitud del perdedor, rechazar todo lo que en su tiempo no pudo o no quiso hacer.En su momento, el gobernador Miguel Márquez Márquez pedía a gritos que mandaran militares, porque no podía solo, para ayudarle con la seguridad en Guanajuato. ¿Y, entonces, los derechos humanos?La urgencia era tal que hasta pagamos la construcción de instalaciones, 300 millones de pesos para albergarlos, en lugar de formar una fuerza civil para recuperar la paz y tranquilidad.Pero ahora el blanquiazul, en un acceso de negación sicótica, se opone a que los integrantes de la Guardia Nacional tengan un matiz militar. ¿Entiende usted, mi estimado lector, el surrealismo político?