Nuestro Presidente ha popularizado esta expresión. Ya no es la “ciudadanía” o la “población” el destinatario de las acciones del gobierno, sino “el pueblo” y específicamente, el “pueblo bueno”.El contenido de fondo, es referir al pueblo, como la mayoría, como los excluidos, como los olvidados no solo del régimen, sino los que realmente fueron relegados del modelo de desarrollo por décadas.Hasta allí todo bien. Pero al calificar a las mayorías, al pueblo como “bueno” y a todos los que no lo son, como “malo”, las clases medias y altas, como los “fifís” y conservadores, nos mete en casilleros donde en el primero están todos los buenos y en el segundo, todos los malos.Pero la realidad es que ni todo el pueblo es bueno ni todos los fifís son malos. La sola condición de pobreza o riqueza no determina la bondad, en todo caso, sería la disposición a construir una sociedad más equitativa, la apertura a nuevos paradigmas de desarrollo, el pensar en el bien mayor, el que nos debería de unir, seamos ricos o pobres.Los hechos recientes de la muerte de decenas de personas en el robo de combustibles en el estado de Hidalgo, nos mete a una enorme reflexión de fondo y a preguntarnos cuál será la actitud del gobierno federal frente a la tragedia que viven cientos de familias.Por décadas en México, el negocio del robo de combustibles ha creado fortunas y la impunidad ha estimulado que sea atractivo el robo pues no existen castigos. Doy testimonio de que no todos los pobres son buenos; el solo hecho de tener carencias no crea bondad.Tampoco todos los ricos son malos. Existe, sí, el abuso de quien desde posiciones de poder o de dinero, sacan provecho de los más débilesPor décadas ha estado cerca y ha vivido con las mayorías pobres. Mi trabajo educativo con pequeños hasta universitarios en condiciones de marginación, me ha enseñado que el pueblo que espera todo regalado sin dar algo a cambio, por más inmaculado que sea, termina abusando de quien provee la ayuda.Es el acompañamiento solidario con las comunidades, el que permite crear experiencias y proyectos que transforman las vidas de los más pobres y al mismo tiempo, las nuestras.¿Qué hacer entonces con los delincuentes? ¿Cómo formar a nuevas generaciones con valores? Los hechos recientes de Tlahuelilpan se pudieron haber dado muchas veces más y antes.La rapiña para sacar provecho del robo del patrimonio nacional, no son una reivindicación social frente a un sistema político o económico por más injusto que sea, son más bien el reflejo de comunidades marginadas y de un gobierno que no actúa ni aplica la ley.Curioso: la naturaleza, las leyes de la física, con la explosión, pueden provocar un cambio importante en la opinión pública nacional e internacional, incluso en los mismos delincuentes, para reducir el robo.Para evitar el saqueo y la corrupción, países como Singapur y Corea, aplicaron duramente la ley a inicio para que las siguientes supieran que la ley se respeta.Hoy, son países donde las cárceles no existen y donde florece la prosperidad. México debe promulgar leyes duras y después el gobierno ejecutarlas para que las generaciones nuevas comprendan que el robo tiene un castigo y que se cumple.Lo que pasa es que, por décadas, generaciones de mexicanos han conocido que la participación en secuestros, narcotráfico, extorsiones, corrupción, no siempre es castigada. La impunidad es una invitación a delinquir.Debemos transitar por la educación popular basada en valores; donde los derechos y las obligaciones se vean como complementos.Serán programas desde la infancia temprana y después en la adolescencia, como los que propone AMLO para que los jóvenes no ingresen pronto al narcotráfico y al robo, sino que gusten del trabajo honrado.Será un trabajo enorme entre sociedad, gobierno y empresas para reducir las brechas sociales entre ricos y pobres.La construcción de una sociedad más justa no se podrá lograr si todos, el “pueblo bueno” y los “fifí” –y conste que, aunque no estoy de acuerdo con esos calificativos solo refiero lo que dice AMLO-, construimos proyectos solidarios para que la siguiente generación vea que es el trabajo honrado el que genera riqueza y no las actividades ilícitas que pronto dan dinero.No será fácil. Por eso, los pequeños en el País deberían ver en la tragedia de Tlahuelilpan, hechos que eviten, aunque sea ahora con crudeza, que el robo tiene un costo, aunque sea hoy, provocado por las leyes de la madre naturaleza.