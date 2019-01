Riqueza escondida igual a robada

Hay no muchas sino muchísimas mañas, formas y argucias para apoderarse de los bienes del pueblo. Las han inventado en todos los tiempos los vivales quienes, por cierto, andan siempre por la calle con la frente en alto lanzando tufos de gran honestidad.Y buscando más cargos políticos.Vamos, a este propósito, a darle vuelo no sólo a la imaginación sino además al ayer histórico; pero entendido que habrá quien nos coloque en planos de simples especuladores.Cuando Lázaro Cárdenas expropió nuestro petróleo se dijo que el pueblo se volcó en apoyo a dicha decisión presidencial. Y para señalar tal respaldo algunos cronistas de la época refieren que “la gente” entregaba joyas y hasta animales.Si eso fue verdad cabe entender que los receptores hicieron un exquisito guisado, caldoso y apetitoso tal vez, porque no iban a tener un corral en la residencia oficial.¿Y las joyas? Debieron haberse cuantificado, valuado para convertirlas en dinero.Nadie se ha aventurado a dar siquier una cifra ya que, si hubo metales, se esfumaron en manos de los receptores.Igualmente se comentó en su momento, cuando la “compañera” María Esther Zuno era la presidenta, o sea esposa del Primer Mandatario Luis Echeverría, que en las fiestas a que asistía o daba a las encopetadas, les presionaba para que voluntariamente a fuerza, entregaran parte de sus decorados, aretes, collares, anillos, dizque para sus “buenas obras”.Si lo anterior no es la leyenda negra contra don Luis, hemos de suponer que lo recaudado alcanzaba monto nada despreciable.Pero como en el arca abierta hasta el más justo peca no podemos olvidar que en tiempos de Alemán, Miguel, se asegura que él mismo les decía a sus colaboradores: “¿Quieren dinero? Hagan obras”.Alfonso Flores Mancilla fue senador y era compadre del veracruzano. Para rehabilitarlo, pues el legislador estuvo en la banca por un desliz, a propósito de la Segunda Guerra Mundial al oponerse para que México se sumara apoyando a los Estados Unidos. El general Manuel Ávila Camacho lo sentó en hielo. Pues su compadrito lo mandó a la COVE, que por tratarse de la cooperativa que surte de todo a los militares, nadie lo descobijaría.El mismo Flores refería que ya no aguantaba a los jefes de la Defensa, que le rechazaban especialmente las botas. Alemán lo mandó llamar. Acudió con calzado ya terminado y abierto a lo largo, para que se vieran bien los materiales. Llegó a la cita media hora antes. Lo hicieron pasar pero sin la maletota.Al verlo el Presidente le pregunta cuál era el asunto de fondo. “Es que los jefes quieren el 20% de las compras”, declaró. “Pues déselos y asunto arreglado”, le ordenó. Y así quedó.El hurto en las entretelas del poder es como especie de caleidoscopio: tiene infinidad de formas y colores.¿Uno más? Éste no para imaginar sino como reto a la memoria histórica.Diego Rivera y Jesús Guiza y Azevedo eran muy amigos. El primero no creyente y el segundo formado y apegado a la fe, tanto que de la UNAM, ¿libertad de cátedra?, lo corrieron porque no quiso dejar de impartir tomismo.Como los extremos se tocan, de vez en cuando llegaba Diego a la taberna libraria que su amigo tenía en el pasaje Gante del D.F. Uno con ropa de mezclilla, el otro trajeado y enchalecado. Se iban a La Merced. Sentados a la orilla de la banqueta, ante una mujer que hacía enchiladas, se daban un gran agasajo.Contaba el maestro salvatierreño que Diego le hizo un retrato; pero el “viejo” Guiza (así le decía yo afectivamente pues me llevaba como 30 años en edad), metido en problemas con la Secretaría de Hacienda, entregó aquella obra en pago.¿Qué se hizo? ¿Fue subastada? ¿Quién la tiene? Lo seguro es que alguien se la apropió porque sería ingenuo, si no es que tonto, pensar que ese cuadro padezca el frío, la humedad o ataque de termitas en una bodega olvidado.Cuando se inauguró el Palacio Legislativo de San Lázaro algunos diputados se llevaron para sus casas la curul que tenían en Donceles. ¿Autorizados por quién? Por el poder que da el fuero, que para eso y más sirve.Se va a decir que no es fácil repartirse entre políticos deshonestos la riqueza del pueblo. ¿No? Hay qué recordar a Layín, un alcalde nayarita que declaró sin tartamudear ni sonrojarse siquiera: “Robé poquito, pero se lo repartí a la gente”.Curiosa o absurdamente, ese mismo personaje fue electo otra vez para igual cargo, ¿saben los lectores por qué? Es evidente que una buena parte de nuestro pueblo con la dádiva, con eso que le dan y mientras más mejor, respalda con el voto y lo que sea al rufián. Tajadas del botín hacen blandita la voluntad.Hasta los poderosos, económicamente hablando, esperan que desde la cúpula del poder les derramen beneficios. ¿O qué otra cosa fue el robo denominado Fobaproa? No olvidemos que los mismos conquistadores repartieron tajadas del botín entre la tropa que, por cierto, casi nunca lo disfrutaba.Mientras más grandes son las empresas del Gobierno, mayor es la tarascada de muchos servidores públicos. Por eso Pemex está como está; empresa paraestatal saqueada a manos llenas. La Comisión Federal de Electricidad adolece de seria insolvencia. Y aún así AMLO “perdonó” la deuda millonaria de tabasqueños que hicieron, por exhorto del ahora Presidente, huelga de pagos.Lo referido es nada, ni un relámpago, frente a la tormenta rapiñera del sexenio que acaba de pasar, desde la Casa Blanca hasta los no pocos gobernadores priístas que arriaron con los bueyes y la carreta. Se llevaron y guardaron bienes.Los más pillos eran elogiados por Peña como “el nuevo PRI”, al que hasta Fox, el fallido oráculo de San Cristóbal le lanzó flores aromadas. Por cierto, Vicente otra vez está en busca de la cercanía al PAN. Ya deshoja la margarita.México desde siempre ha sido saqueado, pero ahora con mayor cinismo. La riqueza nacional se reparte entre un grupo selecto que de buenas a primeras, como por arte de magia, se torna poderoso económicamente hablando.Y con eso de que a nadie -político ladrón- se castiga para no abrir heridas, vamos a tragar la rueda de molino inventada por los sabios modernos del poder, de que el verdadero huachicolero es el pueblo que no tiene ni para comer.Los pillos gordos están a salvo por la promesa de no enjuiciar a los rapiñeros del pasado. ¿Tal decisión cobija a los saqueadores de la paraestatal, Pemex, que no es nuestra o sea del pueblo, sino de los vivales?La “honestidad valiente”, de la que en algún momento habló el ahora Presidente, parece estar escondida entre los nuevos manipuleos e intereses de los recién llegados al poder.