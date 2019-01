La Olla: Gasolina a cuentagotas

La tragedia de Hidalgo

PAN y Morena, doble moral

Empresarios y fiscalías



AMLO, para la otra

La explosión en Hidalgo nos recuerda que Guanajuato está sobre una olla exprés permanentemente.“Se ha tenido suerte, fortuna en otras partes de que no ha habido esta tragedia”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera para informar sobre el hecho.AMLO recordó que la ordeña está en toda la zona de ductos de Pemex. Algunas poblaciones aledañas participan de una u otra manera en el delito, y con eso se juegan la vida.“Es un asunto que se extendió a toda la zona petrolera, donde pasan ductos hay esas prácticas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México, y ya lleva tiempo”, decía AMLO, se le pasó citar Guanajuato, pero no hace falta, el número de tomas clandestinas y de homicidios por la disputa del ‘oro negro’, lo dicen todo.De enero a octubre 2018 (último reporte publicado por Pemex) Guanajuato fue tercero en el número de tomas clandestinas con mil 547, detrás de Hidalgo 1,726 y Puebla con 1,815. Y en el 2017 fue el primero con 1,852 seguido de Puebla con 1,433; Tamaulipas 1,100; Hidalgo 1,064 y Veracruz 1,012.Para acabar pronto durante los años 2017 y 2018 sólo siete estados no presentaron ninguna toma clandestina: Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas.Del top 40 de municipios huachicoleros de 2012-2018, hay once de Guanajuato: Irapuato, Silao, Salamanca, León, Pénjamo, Valle de Santiago, Celaya, Yuriria, Cortazar, Apaseo el Alto y Villagrán.El reporte de la Sedena nos pone a temblar. Los dos municipios con más tomas a nivel nacional son Irapuato (1,088) y Silao (690), el tercero es Cuitzeo, Michoacán (512).En Hidalgo, en Cuautepec 311 y Tula 309. Están peor Salamanca (460), León (338) y Pénjamo (325).Si una tragedia no ha sucedido en Guanajuato, es obra de la fortuna.El 21 de septiembre de 2017 una toma de combustible robado ubicada en la zona del Tajo de Santa Ana, León, terminó en una terrible explosión que paralizó por horas la entrada principal a la ciudad, y, lo peor, cobró la vida de una persona inocente, un repartidor de pan que pasaba con su unidad por el lugar. Las imágenes de video fueron impresionantes con el arroyo en llamas.El 26 de abril del 2018 otro incendio provocado por la ordeña de tomas de combustible, sin consecuencia, se registró en San Juan de Abajo, en León, cerca de la Maxipista León-Aguascalientes.López Obrador anuncia que miles de agentes ya cuidan los principales ductos. La tragedia de Hidalgo demuestra que no es suficiente. 25 elementos de la Secretaría de la Defensa no pudieron contener a entre 600 y 800 pobladores decididos a robar combustible.El secretario de la Defensa, Luis Sandoval, aceptó ante los medios la impotencia.¿Negligencia de autoridades para evitarlo? AMLO fue prudente y lo dejó en manos de la Fiscalía General de la Nación.“No vamos a apagar el fuego con el fuego, violencia con violencia, no es la solución”, dice el Presidente, aunque nadie pidió la represión sino el retiro de los ciudadanos ante un riesgo inminente.El gobernador Diego Sinhue desde el principio de la contingencia, con el afán de acelerar la apertura de los ductos y normalizar el abasto de gasolina, puso a disposición 200 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para reforzar el cuidado de los ductos que pasan por Guanajuato.Al final ya nadie informó cómo se implementó (si así fue) ese blindaje. Pero los ductos están cerrados.El Presidente recorrerá martes y jueves comunidades ubicadas en el tramo del ducto Tuxpan-Azcapotzalco para promover los programas sociales y persuadirlos, dice, de no ayudar al huachicol.El súperdelegado del Gobierno Federal en Guanajuato, Mauricio Hernández, dice que las poblaciones por donde cruzan los ductos serán prioridad para aterrizar los programas sociales.Al final lo único que enviará un mensaje contundente es el castigo a los delincuentes.Los fiscales carnales, la militarización de la seguridad. La doble moral que está de moda.Alejandro Gertz Manero, el procurador interino que puso el presidente de la República, es el Fiscal General de la Nación; y Carlos Zamarripa, el procurador de Guanajuato con 8 años en el cargo y ratificado por tres gobernadores distintos, tiene amarrado su pase directo como primer Fiscal.En otro tema, Morena, contrario a las promesas de campaña, conforma una Guardia Nacional militarizada. El PAN puso el grito en el cielo, aunque nada dijeron cuando el anterior sexenio la apuesta del Gobierno Estatal fue construir un cuartel militar en Irapuato para la llegada de la Policía Militar, en un intento desesperado del gobernador Miguel Márquez por enfrentar la violencia exponencial.Ambos temas exhiben a Morena y al PAN entretenidos en el “juego de los espejos”, lo que en lo nacional critican y defienden, en lo estatal es lo contrario. En medio quedan los ciudadanos que en ninguno de los casos tienen certeza de contar con fiscalías autónomas, independientes, y que sirvan. Y tampoco la garantía de que, ahora sí, habrá una estrategia de seguridad pública coordinada y efectiva.Del resto de los partidos, mejor no hablar.En Guanajuato ya tenemos Fiscal y Ley Orgánica de la Fiscalía General, sólo faltaría el trámite de que el pleno del Congreso (que regresa al periodo de sesiones el día 15 de febrero) para aprobar la Ley y concretar la transformación de la Procuraduría General de Justicia en Fiscalía General del Estado.En la Constitución de Guanajuato quedó aprobado desde junio 2017 el pase automático y el periodo de 9 años para el Fiscal General. La actual Legislatura de mayoría panista optó por no moverle una coma.El PAN lamenta en lo nacional un proceso simulado para elegir al Fiscal que quería AMLO, pero en Guanajuato, reina el silencio.“No basta que @lopezobrador_ califique sus propuestas para Fiscal General como personas “incorruptibles”, cuando él tiene la facultad de removerlo de su cargo. Acción Nacional está a favor de un Fiscal independiente de los designios del Presidente en turno. NO al #FiscalCarnal”, repite el PAN.Durante el proceso de designación Marko Cortés declaraba y decía en sus redes: “Lamento que el colectivo #FiscalíaQueSirva no fuera parte del proceso para la designación del Fiscal General. #Morena no escuchó todas las voces de la sociedad civil y pretende tener un #FiscalCarnal”.Pero ese colectivo es el que le reprocha al PAN-Gobierno en Guanajuato que nunca los tomó en cuenta.“El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, encabezados por Jesús Oviedo, no sólo hizo caso omiso a las peticiones ciudadanas, sino que se ha pronunciado a favor de la continuidad de su #FiscalCarnal sin otra explicación que la confianza. Este mensaje no sólo vulnera la posibilidad de contar con una Fiscalía verdaderamente autónoma, sino que se ajusta a uno de los principales responsables de la crisis de inseguridad que vive la entidad”, manifestó #FiscalíaQueSirva Guanajuato en su postura del pasado 16 de enero.Los senadores panistas de Guanajuato, la leonesa Alejandra Reynoso y el penjamense Erandi Bermudez, hacen eco en sus redes sociales del #NoAlFiscalCarnal sí a la #Fiscalía Autónoma.En Morena, la senadora Malú Mícher celebró el amplio consenso para designar a Alejandro Gertz y advirtió que desde el Legislativo lo acompañarán en la tarea de procurar justicia. Y Antares Vázquez presumió la sesión de comparecencias porque con “esta sesión histórica se concreta la Fiscalía General como una institución al servicio de la gente”.Coparmex Nacional que comanda Gustavo Hoyos rechazó el proceso para nombrar al Fiscal General.“Los mexicanos no podemos aceptar este engaño a la democracia, que es solo un cambio cosmético. Cambió el nombre de la institución, sigue la dependencia. Cambió el nombre, y el interino del Presidente, se convierte en el Fiscal General de la República, del Presidente también”, critican.Continuarán la campaña iniciada el 1 de agosto para obtener las firmas (ya tienen más de la mitad) y presentar la iniciativa ciudadana de reforma al 102 constitucional que garantice una Fiscalía independiente, autónoma y eficaz. Por eso piden un Fiscal de transición, que esté sólo hasta el 2021.En León la Coparmex que comanda Jorge Ramírez tampoco avala al Fiscal de Guanajuato.“(El pase automático de Carlos Zamarripa) No garantiza la autonomía, la ley le permite al Gobernador designarlo como si fuera un Secretario de Estado y se está jugando su prestigio y capital político con esa designación que es muy controversial, sin duda no hay independencia”, declaraba el dirigente local apenas en diciembre pasado, cuando ya estaba echada la suerte de la Fiscalía General.El empresario leonés y consejero nacional de la Coparmex, José Alberto Castro Vera, se pronunció en la semana porque tener un Fiscal General del Estado de cuatro años y ratificable por el Congreso.“Mientras que las primeras planas de los diarios en Guanajuato y en el país han sido ocupadas durante años por el duopolio corrupción-inseguridad, resulta incongruente y desconcertante que el Ejecutivo Estatal y la mayoría del PAN en el Congreso se opongan a un Fiscal autónomo, particularmente cuando su propio partido se ha pronunciado públicamente a favor de tenerlo a nivel federal”.El capitán del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez, todavía hace una semana respondió al coordinador de los diputados locales de Morena, Ernesto Prieto, que no están entregados al PAN pues han sido enérgicos en contra del proceso de elegir al Fiscal General.Jorge y José Arturo son parte de los “ciudadanos notables” que Diego Sinhue invitó a sumarse al nuevo Consejo Estatal de Seguridad Pública y desde ahí tendrán que dar muestra de ser ese contrapeso.En el corredor industrial esperan el apoyo del Gobierno Federal para proyectos de infraestructura.En León el alcalde Héctor López buscaba la oportunidad de plantearle al Presidente la necesidad de recursos federales principalmente para la continuidad de la Vía Rápida del Bicentenario.Del proyecto de 12 puentes vehiculares únicamente se han construido cinco, y no se ve para cuándo.La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal ejecutó las obras de los puentes en las intersecciones del buelvar José María Morelos con Vértiz Campero y con Ibarrilla, lo mismo que el ‘eterno’ distribuidor vial Benito Juárez (con López Mateos y Clouthier). En tanto que el Gobierno del Estado realizó los de puentes de La Luz y Juan Alonso de Torres.Pero todavía faltan en: Téllez Cruces, Hilario Medina, Hermenegildo Bustos, Talabarteros y Transportistas. Para el 2019 no se ha anunciado ni recurso Federal ni Estatal para esa vía.En Irapuato claman por un nuevo Hospital del Seguro Social de tercer nivel, y en Celaya el eterno Ferroférico, obras que urgen desde hace años.Ni el Presidente de la República, ni el Gobernador, se han pronunciado al respecto.En el caso de la clínica de Irapuato la promesa del expresidente Enrique Peña Nieto fue incumplida y ya hasta el terreno que el Municipio había destinado fue mejor donado para instalar una escuela.Sobre el Ferroférico, se hacen algunos trabajos en la línea que tiene concesionada Ferromex, pero las obras avanzan a paso de tortuga. Lo más preocupante es que en la línea concesionada a Kansas City Southern todavía no se firma ni siquiera el convenio para que puedan comenzar las obras.Ayer AMLO tenía prevista una visita a León para reunirse con zapateros y algunos empresarios querían aprovechar para exponerle las necesidades de otros municipios. Se quedaron con las ganas.