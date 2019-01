El Palenque de la Feria: Una incógnita

“Para los efectos de este Código se reputarán como servidores a los funcionarios y empleados del Estado y de los municipios y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal o en organismos descentralizados desconcentrados, autónomos, fideicomisos públicos o empresas de participación estatal mayoritaria u organizaciones y sociedades asimiladas a éstas”.

Nuestra Feria que siempre ha servido para enorgullecer a los leoneses, para celebrar el aniversario de la fundación de nuestra ciudad, para impulsar el comercio, propiciar la diversión y el entretenimiento; que es administrada y promovida por una organización integrada en un Patronato de un grupo de ciudadanos, se ha visto afectada en alguno de sus espectáculos tradicionales y más emblemáticos como lo es el Palenque.A este recinto y al llamado Teatro del Pueblo, ahora conocido como Velaria o Foro Victoria, se les dio un impulso extraordinario en los últimos años para modernizar sus instalaciones, ampliarlas y brindar comodidad a miles de asistentes.Aparte de su construcción ha sido menester cada año, otorgarles mantenimiento, arreglos y remozamientos constantes al exterior y al interior, sobre todo al Palenque.Hace unos días sucedió algo inusitado, inesperado y sorpresivo, pero muy revelador a cargo de uno de los integrantes, miembro del Consejo del Patronato de la Feria; me refiero al C.P. José Arturo Sánchez Castellanos.Resulta que este personaje muy conocido y reconocido en la localidad por su activismo político en otros tiempos y ahora por su liderazgo empresarial, hizo pública su decisión de devolver un paquete de más de 100 boletos de las zonas VIP para los espectáculos del Palenque los 26 días de la Feria, que le habían obsequiado; no explicó ni quién se los había entregado, ni a quién los devolvió.El argumento primordial del C.P. Sánchez Castellanos consistió totalmente en que consideraba que en términos de la Reglamentación de los Patronatos ciudadanos, y en especial del correspondiente al de la Feria Estatal de León, podría existir alguna violación o conflicto ético por aceptar esos boletos como una dádiva o gratificación, sin saber el objeto o intención de los obsequiantes.La disyuntiva y discusión jurídico-administrativa que aún no se ha definido es si los miembros de Consejos o Comités ciudadanos del gobierno municipal, estatal o federal tendrían el carácter de “servidores públicos” y alcanzar las responsabilidades inherentes a su función, y lo más grave, incurrir en la comisión de delitos en agravio de la administración pública, aún cuando sean nombramientos honoríficos sin remuneración.El artículo 263 del Código Penal para Guanajuato señala:La cuestión también es el papel que juega en este episodio el promotor gallero de espectáculos en el Palenque ¿Por qué regala tantos boletos a los consejeros de la Feria y funcionarios públicos del Ayuntamiento? ¿A título de qué? ¿Que se le da a cambio? ¿Qué se le permite hacer o qué no se sanciona por esa atención?Lo que puedo compartir a los amables lectores es que durante el lapso en que fungí como consejero (2013-2016) tampoco supe o se me comunicó o explicó esa situación, pero en mi afán de indagar, me topé con pared.En el gafete e identificación que se nos proporciona se anota claramente que quienes así nos acreditamos tenemos acceso total cualquier instalación de la Feria. Con ese documento ingresé a verificar varias áreas sin ningún problema, ni siquiera en la sección ganadera que sí es independiente, aunque integrada a la Feria.Pero cuando traté de hacerlo en el Palenque se me impidió, se llamó al jefe de vigilancia, no accedió luego al gerente o jefe del Centro de Espectáculos y éste tampoco lo permitió; me explicó que por eso se nos obsequiaban boletos para ir a nuestro asiento y ya. Que no podíamos verificar nada de su funcionamiento.Y sí, ellos tienen su propio personal para todos los servicios incluyendo la seguridad y la vigilancia. La Policía Municipal sólo revisa superficialmente el ingreso o acceso a la hora de los espectáculos, pero más allá no.Este acto del C.P. José Arturo Sánchez Castellanos develó muchos secretos guardados y la devolución que realizó ha sido un gran acto de valentía, desapego y congruencia que muchos no atinamos a hacerlo en su momento.Creo que hace falta investigar más qué tanto se oculta y tolera en el Palenque, aparte de la nociva y descarada reventa, así como de otras visibles anomalías en algunos espectáculos con artistas de gran arrastre que propician sobrecupos.