La historia de cómo surgió el concepto del Conexpo (Centro de Convenciones), hoy convertido en el, fue narrada de memoria por uno de sus protagonistas de entonces, Mario Plasencia Saldaña, previo a la inauguración de la exposición ‘”.La manera en que don Pepe Abugaber se trajo la idea de un sitio para promover a la industria del calzado, de un viaje a Dallas y cómo los miembros de la Cámara del Calzado de ese entonces consiguieron un donativo de Gobierno del Estado con el que se consiguió el terreno que ahora ocupan, fue descrita por uno de los expresidentes de los zapateros.“Tras formar un fideicomiso se buscó a inversores; mientras se vendían las acciones pasó de todo, entre ello que el país sufrió una de las inflaciones más altas de la historia por lo que el presupuesto inicial de 83 millones de pesos al final se incrementó a alrededor de 124, lo que provocó problemas al grupo que dirigía para convencer a quienes aportaron a que apoyaran con más”, dijo.“Se fueron superando esos y otros obstáculos como el haber tenido que pedir créditos bancarios que pusieron en riesgo el patrimonio de los iniciadores, como en el caso de que todo el grupo firmó como ‘aval sin restricciones’ y le embargaron sus casas a Lalo Mendiola y Celso López aunque todo el grupo se unió para salir”.“Pero la historia de la industria y la de León si cambió con la apertura de Conexpo que fue vehículo para impulsar la producción del calzado a otro nivel”.Recordó que cuando ya tenían el edificio y quisieron promoverlo para la realización de convenciones les preguntaban, “¿y cuántas habitaciones tiene León?”.“Imagínense. Entonces sólo existían los hoteles Señorial, Condesa, Estancia, León, Rex y Capri. Cambió eso y ahora podemos decir que Poliforum es un lugar rentable que no recibe aportaciones gubernamentales para su mantenimiento y que compite con los de otros lugares que sí son sostenidos por los gobiernos municipales y estatales”.Carlos Abugaber, presidente del Consejo de Administración del Poliforum, destacó, antes de la inauguración de la exposición, la manera en que cambió el mundo desde que empezaron a planear los festejos por este aniversario hasta ayer en que iniciaron formalmente la celebración.“Era impensable que a nivel mundial se estuvieran peleando entre los populistas de derecha y los populistas de izquierda, que Inglaterra se estuviera separando de la Unión Europea, que el gobierno de Estados Unidos rompiera récord de inactividad de sus burócratas, que nuestro congreso anduviera iniciando la militarización del país, y más impensable que todo lo anterior era el que, si no queremos ir a Aguascalientes o a San Luis, deberíamos formarnos como 10 horas a ver si nos iba bien y nos surtían gasolina. Así de cambiante es esto”.“Ojalá el realizar este recorrido nos ayude a una reflexión porque lo que está pasando no es superficial ni temporal, es un tema profundo que nos puede llevar mucho más allá de lo que nos imaginamos. Este recorrido nos mostrará que, si salimos de todas las anteriores, fue porque lo hicimos juntos. Debemos estar unidos para salir de las que vienen”.“El recinto y la ciudad cambiaron en 40 años. Y qué bueno que es así, pero en el fondo de lo que se es, hay una esencia. Sin el esfuerzo de los leoneses no estaríamos así”.No perdamos la cohesión social, ni la esperanza, que ese túnel del tiempo nos recuerde el hacer las cosas con pasión, como nuestro slogan, ’pasión por tu éxito’, no por el nuestro sino por el éxito ajeno”.Tras este mensaje se procedió al corte de listón los invitados disfrutaron de la exposición interactiva que muestra la historia desde los cimientos hasta los grandes logros del Poliforum León.