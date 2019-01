VIDEO. Despiden a Alondra, la pequeña que salvó la vida de 3 bebés

El sufrimiento de un hijo siempre es doloroso para una familia, esta familia regiomontana dejó ir a su pequeña hija Alondra y con un gesto de solidaridad dejó un precedente en el hospital del IMSS donde era atendida.

El pasado 10 de enero la pequeña presentó muerte cerebral y su madre, Jenni Barraza, compartió un texto donde se despide de su pequeña hija y explica el momento en el que junto a su esposo deciden donar los órganos de la bebita para ayudar a salvar a otros chiquitos que están en una condición de salud complicada.



"Ayer mi esposo y yo escoltamos a mi bebé todavía en la cuna y respirando artificialmente desde el área de terapia intensiva hasta el área de cirugía donde Alondra pudo donar sus dos riñones y su hígado. En el camino al quirófano ibamos soportando una tristeza que no les puedo explicar. Saliendo del elevador, nos esperaba un pasillo muy largo, lleno de enfermeros y enfermeras, médicos y demás personal del hospital haciendo "valla", todos en silencio, todos con las manos juntas en señal de agradecimiento, todos visiblemente conmovidos, dimos vuelta y había todavía mas gente. Nunca caminé mas orgullosa y con mi cabeza en alto. Llegamos al quirófano y nos despedimos de mi niña hermosa, llegó la hora de dejarla ir.

Tengo el grandísimo consuelo de haber ayudado a salvar a 3 bebés, la muerte de mi niña no fue en vano. Me encargaré en lo posible de que este testimonio pueda salvar mas vidas. Una persona con muerte cerebral, no puede irse directo al panteón. Hay familias sufriendo, hay madres en la agonía de la espera de un milagro, de una oportunidad.

Para mi lo mas difícil apenas comienza. Siempre estaré muy agradecida con quienes hicieron tanto por nosotros. Siempre honraremos a mi niña que llevamos en cada paso. Fue un honor y un privilegio haber sido su mamá".