'Chivas juega como equipo chico': La crítica de Hernán Cristante por la derrota del Toluca

"El VAR sirve cuando conviene. Alguien arriba dio la indicación de que no había sido gol, el árbitro no quería revisarlo, que conviene o no revisarlo. Debe ser un pequeño conato de vergüenza para los que nos equivocamos. Ya no hablo más del VAR".

'El VAR no sirve'

Con aparente serenidad ante la imposibilidad de hacer cambiar una decisión arbitral, el técnicodijo que elno jugó bien ante unasdeque, a su juicio, no jugaron como equipo grande."No jugamos un buen partido, fue peleado, enredado en el primer tiempo, con opciones para los dos equipos. Tuvimos situaciones de gol, recuerdo una sola de Chivas, el gol y ya, ayúdenme un poquito con el tema de la memoria, pero no sé si tuvo otra más y después", explicó el timonel de losconsideró que ely la tecnología es sólo un negocio, antes que un apoyo para los árbitros cuando sigue todo sujeto a sus decisiones y no a las evidencias de la imagen."No estoy en contra de la tecnología, para nada. Al contrario, pero bueno, el otro día un offside, en partidos anteriores otras cosas.porque prestará atención de algunas cosas y es algo natural, a ellos les conviene, a los más grandes", agregó.El estratega insistió en que la herramienta de apoyo con el video, es útil dependiendo de la voluntad de quienes lo operan."Para la gente que instauró elNo fue gol, para el que le conviene no, para los que no nos conviene... es así. Es un manejo.. Listo, ya está.".¿Le falto más criterio al árbitro en esa acción?, le preguntaron al timonel argentino."Si pero,. El hubiera no existe. Es una tontería. Es cierto pero me voy a abocar a hablar de otras cosas porque hace dos años y medio empecer a tener problemas con el tema del arbitraje. Trate de corregirme, de mejorar y bueno, creo que ellos están haciendo lo mismo, pero", respondió en alusión al peso que puedan tener ambas camisetas frente a los silbantes.