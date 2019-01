Si hay algo que ha desarticulado a La Fiera en los últimos años son las lesiones y también las corazonadas de sus técnicos.



Entonces, volvemos otra vez a lo mismo: se contratan jugadores que no se merecen la confianza del timonel.

En el León han nacido amoríos que Nacho Ambriz no debe matar.Está claro quey no es considerado como candidato al título, sin embargo, ¿hasta qué punto el domador limita los alcances de su equipo? Se sumó el noveno partido sin ganar en casa al caer con un Tijuana que llegó al GloriosoPor más que queramos, el dolor de esta racha no lo quitan ni un gran esfuerzo en 90 minutos ni una buena actitud ni tres balones al poste.Tampoco hay que ofenderse.no es una crítica, es un hecho estadístico.En los otros 45, cuando pudo no supo cómo anotar y cuando quiso ya era tarde.Contra los Xolos, el León fue más incisivo cuando Luis Montes se adelantó unos metros en su ubicación y cuando Rubens Sambueza se tiró a la banda derecha. Justo ahí, donde ellos hacen daño.Igual pasó en el duelo contra Monterrey,en la contención.En este equipo comenzamos a ver alianzas que lo pueden sacar a flote.Aun con los errores de último minuto dea la que forma con Herrera Equihua. En la recuperación Pedro Aquino e Iván Rodriguez deben ser titulares. El ‘Chapo’ Montes debe estar más cerca de Ángel Mena y ‘Sambu’ debería jugar con Fernando Navarro por la derecha, aunque esta última relación deberá darse un ‘break’ obligado por lesión. Con la baja de Osvaldo Rodríguez,y ante la lesión de Aquino ha sido Montes el ‘sacrificado’ a jugar en una posición que, si bien conoce, no es en la que puede explotar sus cualidades al máximo.Ya en el análisis del juego contra Tijuana, se pudo utilizar a Dilan Zúñiga en la lateral izquierda y a Iván Ochoa como segundo contención sin mermar las otras posiciones.Tanto Zúñiga como Ochoa fueron vendidos a la afición leonesa como dos jugadores sensación en Chile y aquí no han pasado de ser dos suplentes sensacionales.Ya Nacho Ambriz expresó que le pedirá a la directiva esmeralda la contratación de un atacante más,A falta de nueve días para el cierre de registros y por las palabras del mismo Ambriz,que a un refuerzo cabalmente pensado.En lo que son peras o manzanas, considero mejor que Ambriz se la juegue con los amoríos que ya tiene en su once, dejarlos que se quieran y que defiendan sus nupcias futboleras entre robos de balón, pases, desbordes y goles.Twitter @geraslugo