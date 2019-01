Lo importante es ganar, pero aficionado de León estará sin importar el resultado; dice 'La Tota'

En el caso de León, ya lo conocen en esta nueva temporada y tendrá que exigir, sobre todo a los extranjeros, bienvenidos los que vengan a sumar y a entregarse por el escudo, aunque cada vez hay más “medianones” que no generan mucho.



Que no tengan consentidos, podrán tener mejor relación con alguno u otro, pero siempre exigirles a todos. No es necesario gastar un dineral para tener un buen equipo, ahí está Cruz Azul que ha gastado mucho y no ha visto un campeonato en mucho tiempo.

Lo importante creo que eso lo necesita entender León, aunque sé que es el tercer partido, trabajando como lo debe hacer un jugador profesional. Es normal que cuando comienza un campeonato, sobre todo si se han hecho cambios en el plantel, que los jugadores que llegan se adapten a la manera en la que trabaja el nuevo equipo. Empezando por ahí, me da la impresión que es un gran ser humano. Si estás como entrenador, esas cualidades son muy valoradas. ¿Cuántos entrenadores mexicanos hay en la Liga?, aunque es un gran problema. Hace falta que se les den oportunidades a los técnicos nacionales aunque también tendrán que demostrar su valía. La directiva, me imagino, espera que su entrenador y su equipo tengan buenos resultados, afortunadamente, me da la impresión que Ambriz tiene una buena relación con su plantel y eso es algo muy importante para que el campeonato avance bien. Sin duda, a la gran mayoría de los equipos les va bien jugando en su casa pero los esmeraldas tienen meses sin quedarse con los tres puntos. El jugador tiene que mostrar su mejor futbol en su casa, dar su máximo rendimiento en cada una de sus actuaciones porque la presión va a existir siempre pues su afición anhela que su equipo gane en casa. El aficionado gasta de su bolsa para pagar sus boletos, se privan quizá de algo para estar con su equipo... tengo entendido que el club ha bajado el precio a los boletos y el equipo tendría que responder a ello, apoyar se gane o se pierda.