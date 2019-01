“No le voy a extender la mano. No lo saludaría, no me cruzaría en su camino para saludarlo o para tener una conversación, pero tampoco estaría pensando en tomar una decisión tonta, otra vez”, declaró.

Se iba por otro lado, señala



“Nunca se apareció por donde andaba. Como que se enteraba por donde andaba y se iba por otro lado. Pasaba y se iba por otro lado”, declaró.



“Impresionante”, le dijo Adela. “Sí, impresionante”, contestó Herrera.

El entrenador de las Águilas del América,en La Saga y habló sobre la agresión a Christian Martinoli.Señalando que no lloró cuando fue despedido de la Selección Mexicana por sus acciones, peropero no hubo solución, aunque la experiencia le ayudó a crecer y a madurar.Herrera también señaló quey hacen acciones que no deberían hacer.Cuando fue entrenador de Xolos de Tijuana, Azteca Deportes transmitía los partidos del equipo como local yEl entrenador del América también señaló que incluso, enaunque Zague sí le contestó el saludo.En 2015, tras ganar la Copa Oro, en un aeropuerto de Estados Unidos, el ahoray por ello, fue despedido de la dirección técnica de la Selección Mexicana.