Chumel Torres se disculpa 'por bailar en una fiesta'

Utilizando su clásico tono sarcástico, Chumel Torres se "disculpó por haber bailado en una fiesta", esto por el mensaje en Twitter que hizo Tania Tagle, donde lo acusa de machista y misógino.

De pronto un día, mi amiga y yo bailábamos felices en una fiesta y llegó él. Se metió a bailar prácticamente en medio de nosotras y hasta me saludó y mandó saludar a mi marido. La mitad de las personas en esa pista lo detestábamos pero él quería bailar en el centro.

El creador de "El Pulso de la República" fue señalado por la también influencer de haber publicado un "SS" para que sus seguidores la atacaran e insultaran, justo cuando el abuelo de ella falleció. Más tarde también Tagle afirmó en su red que hizo lo mismo con la foto de una de sus mejores amigas quien, según Tania, sufrió de ataques de ansiedad por el "nivel de saña y violencia en el acoso selectivo al que Chumel la expuso".

Debido a esto, seguidores de Tagle se pronunciaron para hacer una campaña de desprestigio contra Chumel y llamar a que lo bloquearan de las redes.

A todo esto, Torres sólo contestó la crítica que le hizo Tagle por asistir a una fiesta, donde según él la saludó y mandó otro saludo al esposo de ésta, y se puso a bailar en el centro de la pista.

"Amigos, perdón por bailar en una fiesta… supongo", escribió en su cuenta de Twitter.

Muchos de sus fans contestaron en apoyo, pero otros le pidieron que ya le bajara a su sarcasmo, porque no comprendían su humor.

"Bato, dime conspiranoico y haz un meme con mi gorro de papel aluminio, esta esta leve, pero se te van a venir cosas + cabronas, cuida todo lo que haces, graba, estas contra el sistema we, la forma + sencilla de aplacarte es un ataque directo a tu reputacion, un violin, cosas asi", "Según ella no fue por eso Chumibebé, pero yo no creo que seas misógino porque para mi eres más nena que ella; entonces yo estoy contigo", "Te BAMOZ AHBLOQUIAR PRRO JAJAJAJAAJAA XD", "Porfa wey deja de representar lo peor de los hombres mexicanos, sé distinto carnal por favoooooooor", entre otros mensajes le dedicaron.