Dan a conocer el cartel de Corona Capital de Guadalajara

Tame Impala y The Chemical Brothers son los líderes del cartel de Corona Capital Guadalajara que hoy se dio a conocer y que se llevará acabo el 11 de mayo en la explanada del Estadio Akron.

El cartel lo componen otras bandas de alto calibre como los Yeah Yeah Yeahs, Phoenix, Goo Goo Dolls, Dillon Francis, OMD, entre otras más.

Mexico, we'll be at @CoronaCapital in Guadalajara on May 11! Get pre-sale tickets Mon 1/28 at 11AM CST - Tue 1/29 at 8PM CST. General on-sale begins Wed 1/30 at 11AM CST at https://t.co/cS45IzUnua. #CoronaCapital19 pic.twitter.com/YM3usMLJff