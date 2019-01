La película “Gotti” y Donald Trump nominados al Razzie

La cinta biográfica sobre el mafioso John Gotti protagonizada por John Travolta, “Gotti”, es una de las más nominadas a los Premios Razzie a lo peor del cine, con seis menciones, mientras que el presidente Donald Trump compite por el premio a peor actor.

En las nominaciones anunciadas “Gotti”, la comedia con Will Ferrell “Holmes & Watson”, la cinta del conservador provocador Dinesh D'Souza “Death of a Nation” y la comedia para adultos con marionetas “Happytime Murders” se llevaron seis nominaciones.

Las cintas que compiten por el premio a la peor película son: “Gotti”, “The Happytime Murders”, “Holmes & Watson”, “Robin Hood” y “Winchester”.

Además de Johnny Depp en “Sherlock Gnomes” y Travolta en “Gotti”, los Razzies nominaron a Trump en “Death of a Nation” y en “Fahrenheit 11/9” de Michael Moore como peor actor. También nominaron a Trump y su “mezquindad auto-perpetuada” como la peor combinación en pantalla.

Como peor actriz: Jennifer Garner por “Peppermint”, Amber Heard por “London Fields”, Melissa McCarthy por “Happytime Murders/Life of the Party”, Helen Mirren por Winchester, también Melania Trump fue nominada como peor actriz de reparto.

Entre otros nominados se encuentran:

PEOR GUIÓN

“ Death of a Nation” por Dinesh D’Souza & Bruce Schooley

“Fifty Shades Freed” de Niall Leonard, “Happytime Murders” de Todd Berger.

PEOR REMAKE, RIP OFF O SECUELA

“Death of a Nation” (Remake of Hillary’s America...)

“Death Wish”

“Holmes & Watson”

“The Meg”

“Robin Hood”

Los premios serán entregados el 23 de febrero.

