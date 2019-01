Desde advertir a la población sobre la peligrosidad de manipular ductos de Pemex y la petición de no criminalizar a la ciudadanía, hasta responsabilizar al gobierno federal y su “equivocada estrategia”, son algunas opiniones de representantes de partidos políticos en Hidalgo ante la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan el pasado viernes.





Hasta la noche de ayer, el número de víctimas de la explosión de un ducto en el ejido San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan, ascendía a 91 personas.

Los hechos ocurridos en Tlahuelilpan son una muestra del alto riesgo que implica manipular ductos de hidrocarburo de forma ilegal, consideraron integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Hidalgo.



A través de un comunicado de prensa, los diez integrantes del partido que permanece sin dirigente, respaldaron la política contra el robo de combustible que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo, dirigido por Cornelio García Villanueva, responsabilizó de la tragedia al gobierno federal por la "ineficiencia" en la estrategia que se implementó a principios de año para combatir el robo y desabasto de hidrocarburo.



Incluso, sugirió a los gobiernos federal y de Hidalgo tomar el ejemplo del estado de Guanajuato, gobernado por panistas, para resolver el problema de desabasto de combustible.

"No saber hacer las cosas no es malo, lo malo es no tener la humildad de pedir ayuda y pensar que lo saben todo. Si no pueden, vean cómo el estado panista de Guanajuato resolvió el problema de desabasto sin usar los ductos de Pemex y sin poner en riesgo a la ciudadanía".



Respecto a la tragedia, el PAN en el estado mencionó que "lamentamos profundamente" el fallecimiento y lesiones de pobladores de los municipios aledaños a Tlahuelilpan.



Finalmente, consideraron que en la estrategia para acabar con el huachicol "no se tomó en cuenta el daño colateral hacia las personas que día a día se ganan el sustento con su trabajo honesto, comerciantes, empleados, campesinos y profesionistas".