El cambio demográfico repercute en el cuidado de personas mayores.

El cuidado de las personas mayores supone una preocupación tanto para familiares como para organismos públicos que velan por ofrecer sus servicios para que la tercera edad no suponga un problema para nadie, menos aún para el anciano con problemas en cuestión, la situación demográfica hace que cada vez se tenga una población con una mayor media de edad, y se prevé que esto siga ocurriendo, por tanto se necesita de implementar y mejorar estos servicios de atención a personas dependientes., en la actualidad el número de hijos por familia está bajo y con las responsabilidades a asumir por parte de los familiares no se prevé que se vaya a producir un aumento en este aspecto, esto supone que cada vez haya más personas mayores y menos jóvenes, que en cuestión deben ser los encargados de cuidar de estos.Este es el principal motivo que pone de manifiesto uno profesor de la Universidad de Málaga llamado, y que tiene una relación directa y de gran interés en el cuidado de personas mayores por el cambio en las relaciones que ejercen las familias españolas entre sí. Así pues, el tema de las personas con dependencia es algo muy presente entre los familiares de esta, ya que necesita de un cuidado continuo para poder cumplir con sus necesidades de bienestar, un cuidado que a menudo su entorno no puede ofrecer,En estos se ofrecen una amplia variedad de servicios y con el tiempo se van diversificando para ofrecer una mejor experiencia a estas personas con dependencia,y otros cuidados más interesantes, lo cual es también un motivo para que continúe el crecimiento de la demanda de una plaza en estos establecimientos.